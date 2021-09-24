NASA зафиксировало три сильных землетрясения на Марсе. Одно из них длилось 1,5 часа

Аппарат NASA InSight зафиксировал три сильных землетрясения на Марсе, одно из них длилось 1,5 часа. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Как сообщается, землетрясения были зафиксированы 25 августа и 18 сентября.

25 августа были землетрясения двух разных типов. В землетрясении магнитудой 4,2 преобладали медленные низкочастотные колебания. При землетрясении магнитудой 4,1 были наоборот высокочастотные колебания.

Кроме того, отличалось расстояние от InSight до эпицентров толчков. Землетрясение магнитудой 4,1 км произошло за 925 км до аппарата, а магнитудой 4,2 – за 8500 км, что делает его самым отдаленным явлением, которое зафиксировал InSight.

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Данных о землетрясении 18 сентября пока меньше. Сейчас известно, что оно было магнитудой 4,2 и долго длилось – примерно 1,5 часа.

В NASA отмечают, что до этого самым мощным землетрясением, которое фиксировал InSight, были толчки в 2019 году магнитудой 3,7.

Ученые объясняют, что изучают землетрясения, чтобы больше узнать о недрах Марса. Сейсмические волны меняются по мере прохождения через кору, мантию и ядро ​​– и это дает возможность заглянуть глубоко под поверхность красной планеты. Кроме того, эти исследования могут пролить свет на то, как формируются все скалистые миры, включая Землю и ее Луну.

В апреле 2021-го Insight отчитался о двух сильных землетрясениях на Марсе.

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Марк Сировой

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