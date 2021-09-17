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Марс сотрясли тысячи суперизвержений вулканов. Но давно – 4 млрд лет назад видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 12:21
Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
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На Марсе произошли тысячи суперизвержений, в результате которых в атмосферу были выброшены огромные объемы пыли, токсичных газов и пара. Все это блокировало солнечный свет и повлияло на климат, пишет NASA со ссылкой на исследование в Geophysical Research Letters.

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Авторы изучали регион Arabia Terra на севере Марса и пришли к выводу, что около 4 млрд лет назад поверхность планеты примерно в течение 500 млн лет сотрясали взрывные извержения. После взрыва вулкана габаритами "как 400 млн олимпийских бассейнов с лавой", пишут они, такая гора фактически падает в гигантскую дыру, называемую кальдерой. Эти формации могут быть десятки километров в диаметре.

Ученые обнаружили семь кальдер на территории Arabia Terra, хотя ранее считалось, что это "вмятины" от упавших астероидов. Геологи тщательно изучили их и пришли к выводу, что те не идеально круглые, как ударные кратеры. Вдобавок, были признаки обрушения у стен кальдер.

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Их коллеги просчитали, где можно поискать пепел от гипотетических извержений. Использовав данные с орбитального зонда MRO и "заглядывая" в каньоны и кратеры в сотнях и тысячах километров от кальдер, ученые создали топографические 3D-карты – и нашли хорошо сохранившиеся слои пепла.

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Был высчитан объем материала, который мог вырваться из вулканов. Исходя из этого, рассчитано количество извержений, которое потребовалось бы для формирования обнаруженных слоев пепла. Выяснилось, что их должно было быть тысячи.

Авторы не знают, как и почему Марс столь плотно был усеян "сверхвзрывными" вулканами.

Кальдеры, кстати, существуют и на Земле.

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Евгений Пилипенко
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