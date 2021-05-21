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Маск появился на форуме в России. Рассказал о полетах за пределы Солнечной системы

21.05.2021, 11:54
Маск появился на форуме в России. Рассказал о полетах за пределы Солнечной системы - Фото
Илон Маск (фото — ЕРА)

На втором этапе экспансии человечество должно выйти за пределы Солнечной системы, однако это вряд ли случится раньше, чем технологии позволят космическим кораблям достичь минимум 10-20% от скорости света. Об этом заявил миллиардер Илон Маск в общении онлайн с российскими школьниками и студентами.

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По мнению главы SpaceX, который развивает передовые технологии и пилотируемый "космос", пока что преждевременно в практическом плане рассуждать о том, что человечеству нужно становиться межзвездным видом.

"На первом этапе нам нужно закрепиться и основать автономные поселения на Луне и Марсе. <...> Думаю, на Марсе можно обжиться. Сначала под куполом, конечно, но со временем мы можем сделать планету пригодной для жизни", – уточнил он.

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Маск считает, что шансы на межзвездные полеты станут более реалистичными, когда появятся технологии, которые позволят создать двигательные установки для достижения хотя бы 1/10–1/5 от скорости света (300 000 км/с, — ред.). Возможно, уточнил глава SpaceX, это будет аннигиляционный фотонный двигатель или что-то другое.

Ближайшие к нам звезды (~4,36 светового года) – в тройной системе α Центавра.

Бизнесмен также сказал, что юным и молодым ученым, изобретателям и другим желательно читать не только научно-инженерную литературу, но и фантастику. Это, по его словам, поддерживает в человеке стремление к достижению того, что пока что считается невозможным.

Выступление Маска на этом форуме презентовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина.

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Евгений Пилипенко
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