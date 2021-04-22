20 апреля экспериментальный прибор на борту ровера Perseverancе успешно произвел кислород на Марсе. Об этом сообщил подсайт NASA, посвященный миссии Mars 2020.

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Прибор MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment) при 800°С разделяет атомы кислорода от молекул диокиси углерода, выбрасывая в атмосферу побочный продукт – окись углерода.

Атмосферное давление у поверхности Марса в 170 раз меньше земного. В составе атмосферы преобладает углекислый газ – его там более 95%, тогда как кислорода – менее 0,15%. Для сравнения: на Земле атмосфера состоит из 76% азота, 23% кислорода, а углекислого газа здесь – 0,05%.

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MOXIE собирает, сжимает и нагревает марсианскую атмосферу с помощью HEPA-фильтра, спирального компрессора и нагревателей, а затем разделяет CO 2 молекулы на O 2 и CO с использованием электролиза твердого оксида.

300-ваттный прибор габаритами 24x24x31 и массой 15 кг два часа "прогревали", после чего запустили. За время эксперимента "выхлоп" составил 5,4 г кислорода – этого хватит на ~10 минут обычной активности человека.

Производственная мощность тест-прибора – до 10 грамм/час.

Кислород понадобится будущим колонизаторам Красной планеты, ведь помимо воздуха для дыхания, чтобы вернуться на Землю, ракете/кораблю с экипажем из четырех астронавтов понадобится ~7 тонн ракетного топлива и 25 тонн О 2 .

По расчетам MIT Haystack Observatory, крупный аналог MOXIE массой около тонны сможет произвести нужное для этого количество кислорода.

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Видео: Museum of Science, Boston / NASA

Евгений Пилипенко

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