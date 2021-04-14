Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"

Роверу Perseverance, который весит около тонны, приходится преодолевать на Марсе серьезные препятствия. Спустя полсотни солов (местные сутки) на Красной планете аппарат заехал на каменистое песчаное "поле", что видно по фотографиям на подсайте миссии Mars 2020 от Аэрокосмического управления США.

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У марсохода шесть алюминиевых колес с титановыми "спицами", каждое по 52,5 см в диаметре и оснащено индивидуальным двигателем. Два передних и два задних колеса также оснащены двигателями поворота, что позволяет роверу разворачиваться на месте на полные 360° и совершать другие маневры на случай пробуксовки в грунте.

Каждое колесо – с агрессивным протектором из 48 грунтозацепов/шипов. Колеса установлены на "ногах" из титановых трубок, которые дают марсоходу возможность проезжать по камням высотой до 40 см.

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Perseverance выдерживает наклон на 45° в любом направлении без опрокидывания. Между тем, марсоход и его операторы избегают местности, которая может вызвать наклон более чем на 30°.

На ровной твердой поверхности марсоход может развить скорость до 152 м/ч (для сравнения, обычный темп ходьбы человека – около 5000 м/ч). Такой энергосберегающий режим потребляет всего 200 Вт (для сравнения, 200-сильный двигатель авто – около 150 000 Вт).

Первый полет мини-вертолета Ingenuity, запланированный было на утро 12 апреля по Киеву, отложили на несколько дней, чтобы проверить все системы и обновить у него программное обеспечение в соответствии с раздобытой "на месте" информацией.