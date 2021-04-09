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Марсоход показал запыленную панель и лопасти вертолета: тот готовится к взлету – фото

09.04.2021, 09:52
Марсоход показал запыленную панель и лопасти вертолета: тот готовится к взлету – фото - Фото
Мини-вертолет Ingenuity (фото — NASA)

Марсианский мини-вертолет Ingenuity, который утром 12 апреля по Киеву попробует совершить первый в истории человечества полет на другой планете, сдвинул лопасти на винтах в предполетное состояние. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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Марсоход Perseverance отъехал уже более чем на 30 м от миниатюрного компаньона: это примерно половина расстояния, с какого он будет наблюдать за попытками "Индженьюити" летать. В таком положении ровер будет находиться около месяца, пока длится программа Ingenuity, после чего займется другими делами в других местах.

Первый взлет дрона, как планируется, пройдет с набором высоты ~1 м/с. На высоте ~3 м вертолет пробудет примерно полминуты, после чего вернется на поверхность.

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Атмосферное давление у поверхности Марса в 170 раз меньше земного. В ее составе преобладает углекислый газ – его там более 95%, тогда как кислорода – менее 0,15%. Для сравнения: на Земле атмосфера состоит из 76% азота, 23% кислорода, а углекислого газа здесь – 0,05%.

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На снимках видно, что солнечная панель дрона запылена. Как это может повлиять на планы, NASA не уточняет.

СПРАВКАIngenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется до пяти полетов. Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.
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Евгений Пилипенко
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