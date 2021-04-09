Марсоход показал запыленную панель и лопасти вертолета: тот готовится к взлету – фото
Марсианский мини-вертолет Ingenuity, который утром 12 апреля по Киеву попробует совершить первый в истории человечества полет на другой планете, сдвинул лопасти на винтах в предполетное состояние. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.
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Марсоход Perseverance отъехал уже более чем на 30 м от миниатюрного компаньона: это примерно половина расстояния, с какого он будет наблюдать за попытками "Индженьюити" летать. В таком положении ровер будет находиться около месяца, пока длится программа Ingenuity, после чего займется другими делами в других местах.
Первый взлет дрона, как планируется, пройдет с набором высоты ~1 м/с. На высоте ~3 м вертолет пробудет примерно полминуты, после чего вернется на поверхность.
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Атмосферное давление у поверхности Марса в 170 раз меньше земного. В ее составе преобладает углекислый газ – его там более 95%, тогда как кислорода – менее 0,15%. Для сравнения: на Земле атмосфера состоит из 76% азота, 23% кислорода, а углекислого газа здесь – 0,05%.
На снимках видно, что солнечная панель дрона запылена. Как это может повлиять на планы, NASA не уточняет.
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