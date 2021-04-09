UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наука | Маск показал, как обезьяна с нейрочипом играет в игру "силой разума", попивая смузи: видео видео

09.04.2021, 07:18
Cкриншот из ролика Neuralink
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Технологический стартап Neuralink американского бизнесмена Илона Маска, который разрабатывает нейрокомпьютерный интерфейс, показал на YouTube ролик, как обезьяна передвигает экранный курсор и играет в видеоигру "силой мысли".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Закадровый голос рассказал, что девятилетнему макаку Пейджеру имплантировали нейрочип Neuralink за полтора месяца до съемок. Сначала примата обучили играм с помощью джойстика, пока он получал "награду" – сосал банановый смузи через трубочку.

Пока обезьяна это делала, чип Neuralink снимал показатели его мозговой активности и определял, какие участки мозга и как активировались. То есть, другими словами, устройство обучалось сопоставлять активацию определенных нейронов и моторики рук.

Читайте также: В США проверяют чудо-препарат: он обращает вспять старение ума

После того как было накоплено достаточно информации о шаблоне "джойстик – нейроны", Пейджера отключили от компьютера и убрали джойстик. На видео ниже видно, что макак продолжает играть "без рук" – только силой разума. Почитать об этом более подробно на сайте Neuralink.

Маск написал в Twitter, что интерфейс мозг-машина в будущем даст возможность парализованному человеку "написать твит быстрее, чем человеку, который использует для этого палец и смартфон".

На более поздних этапах развития стартапа, по его словам, сигналы от чипа в мозге будут отправляться к чипу в нейронных кластерах туловища, "позволяя, например, парализованным снова ходить".

Читайте также: Назван возраст, когда проявляются признаки ухудшения работы мозга

По его выражению, устройство будут имплантировать "заподлицо" с черепом и заряжать его по беспроводной сети, потому обладатель такого интерфейса будет "выглядеть и чувствовать себя совершенно нормально".

"Удивительно. Первые шаги в слиянии человеческого сознания и искусственного интеллекта", – написал кто-то в микроблоге Маска. "Да", – ответил тот.

Читайте также: "Наука очень четкая". Илон Маск высказался о глобальной вакцинации против COVID-19

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск наука чип технологии исследование мозг игра обезьяна Neuralink нейрочип телепатия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 