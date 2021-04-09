Технологический стартап Neuralink американского бизнесмена Илона Маска, который разрабатывает нейрокомпьютерный интерфейс, показал на YouTube ролик, как обезьяна передвигает экранный курсор и играет в видеоигру "силой мысли".

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Закадровый голос рассказал, что девятилетнему макаку Пейджеру имплантировали нейрочип Neuralink за полтора месяца до съемок. Сначала примата обучили играм с помощью джойстика, пока он получал "награду" – сосал банановый смузи через трубочку.

Пока обезьяна это делала, чип Neuralink снимал показатели его мозговой активности и определял, какие участки мозга и как активировались. То есть, другими словами, устройство обучалось сопоставлять активацию определенных нейронов и моторики рук.

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После того как было накоплено достаточно информации о шаблоне "джойстик – нейроны", Пейджера отключили от компьютера и убрали джойстик. На видео ниже видно, что макак продолжает играть "без рук" – только силой разума. Почитать об этом более подробно на сайте Neuralink.

Маск написал в Twitter, что интерфейс мозг-машина в будущем даст возможность парализованному человеку "написать твит быстрее, чем человеку, который использует для этого палец и смартфон".

На более поздних этапах развития стартапа, по его словам, сигналы от чипа в мозге будут отправляться к чипу в нейронных кластерах туловища, "позволяя, например, парализованным снова ходить".

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По его выражению, устройство будут имплантировать "заподлицо" с черепом и заряжать его по беспроводной сети, потому обладатель такого интерфейса будет "выглядеть и чувствовать себя совершенно нормально".

"Удивительно. Первые шаги в слиянии человеческого сознания и искусственного интеллекта", – написал кто-то в микроблоге Маска. "Да", – ответил тот.

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Евгений Пилипенко

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