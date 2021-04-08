"Наука очень четкая". Илон Маск высказался о глобальной вакцинации против COVID-19

Глава компаний SpaceX/Tesla и мировая знаменитость Илон Маск поддержал глобальную кампанию по прививкам от коронавирусной болезни COVID-19, потому что наука дает неопровержимые доказательства пользы вакцинопрофилактики. Об этом он написал у себя в Twitter.

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Маск легко переболел COVID-19 осенью 2020 года и заявил тогда, что "коронавирус – это разновидность обычной простуды", чем навлек на себя критику за приуменьшение опасности болезни и ее последствий.

"Чтобы прояснить: я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против ковида в частности. Наука однозначна", – подчеркнул он сейчас.

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По словам селебрити, в очень редких случаях после прививки может возникнуть аллергическая реакция, "но с ней легко справиться" с помощью укола адреналина посредством инжектора EpiPen.

В марте 2021-го ученые из Нидерландов заявили, что в среднем 70% подхвативших SARS-CoV-2 переносят эту пандемическую инфекцию без симптомов. Но оставшихся 30% с лихвой хватает, чтобы обрушивать системы здравоохранения стран при неконтролируемой вспышке/волне.

В марте 2021-го Маск подразнил ракетостроителей ЕС и заявил, что Starship сядет на Марс задолго до 2030-го.

Ранее Маск показал ироничный мем об НЛО и "доказательствах" контактов с пришельцами.

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Евгений Пилипенко

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