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"Наука очень четкая". Илон Маск высказался о глобальной вакцинации против COVID-19

08.04.2021, 08:13
Илон Маск (фото - ЕРА)

Глава компаний SpaceX/Tesla и мировая знаменитость Илон Маск поддержал глобальную кампанию по прививкам от коронавирусной болезни COVID-19, потому что наука дает неопровержимые доказательства пользы вакцинопрофилактики. Об этом он написал у себя в Twitter.

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Маск легко переболел COVID-19 осенью 2020 года и заявил тогда, что "коронавирус – это разновидность обычной простуды", чем навлек на себя критику за приуменьшение опасности болезни и ее последствий.

"Чтобы прояснить: я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против ковида в частности. Наука однозначна", – подчеркнул он сейчас.

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По словам селебрити, в очень редких случаях после прививки может возникнуть аллергическая реакция, "но с ней легко справиться" с помощью укола адреналина посредством инжектора EpiPen.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск вакцинация медицина вакцина прививка коронавирус COVID-19 селебрити
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