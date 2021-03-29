Если руководителем нынешнего нереформированного Укроборонпрома назначат именитого бизнесмена Илона Маска, "то через месяц его посадят на 3–10 лет". Так считает замглавы государственного концерна Мустафа Найем – фрагмент видео с этой репликой выложен в YouTubе объединения предприятий.
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По мнению чиновника, если глава SpaceX будет пытаться что-то сделать с концерном или каким-либо предприятием оттуда, что-то изготовлять или делать какой-то технический прорыв, "его сперва обвинят, что он превысил свои полномочия, потом скажут, что он шулер".
"А закончится это все это тем, что он действительно получит реальный срок в тюрьме и переедет в Лукьяновское СИЗО через дорогу от госконцерна", – заявил Найем.
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По законопроекту, все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества госпредприятий оборонки будут направлены на нужды этих предприятий и не будут выведены из отрасли.
Ранее вышел разбор от LIGA.net: "Золотой Меридиан Укроборонпрома: Вадим Гриб против Мустафы Найема. В игре НАБУ и СБУ".
Тем временем у Маска на сегодня запланирован испытательный полет нового образца огромного космического корабля Starship. Смотрите трансляцию.
- 3 декабря 2020-го глава Херсонской ОГА Юрий Гусев был назначен гендиректором Укроборонпрома. В тот же день он заявил, что в 2021-м ГК прекратит существование, а спустя три недели подписал приказ о начале его корпоратизации.
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