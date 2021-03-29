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Найем: Илон Маск быстро уедет в Лукьяновский СИЗО, если его назначат главой Укроборонпрома видео

29.03.2021, 11:21
Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
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Если руководителем нынешнего нереформированного Укроборонпрома назначат именитого бизнесмена Илона Маска, "то через месяц его посадят на 3–10 лет". Так считает замглавы государственного концерна Мустафа Найем – фрагмент видео с этой репликой выложен в YouTubе объединения предприятий.

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По мнению чиновника, если глава SpaceX будет пытаться что-то сделать с концерном или каким-либо предприятием оттуда, что-то изготовлять или делать какой-то технический прорыв, "его сперва обвинят, что он превысил свои полномочия, потом скажут, что он шулер".

"А закончится это все это тем, что он действительно получит реальный срок в тюрьме и переедет в Лукьяновское СИЗО через дорогу от госконцерна", – заявил Найем.

Читайте также: Укроборонпром создает центр кибербезопасности

СПРАВКА. Команда ГП подготовила законопроект №3822 о корпоратизации предприятий гособоронки, который, по их задумке, станет базой для трансформации концерна. Рада получила его в июле 2020-го и после доработок приняла в первом чтении 29 января 2021-го. Реформа по №3822 проходит в три этапа в течение года. Сначала ГК переоформят в АО, затем создадут отраслевые бизнес-объединения, а на финальном этапе закрепят разделение концерна на два холдинга – сугубо оборонной сферы и аэрокосмической.

По законопроекту, все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества госпредприятий оборонки будут направлены на нужды этих предприятий и не будут выведены из отрасли.

Ранее вышел разбор от LIGA.net: "Золотой Меридиан Укроборонпрома: Вадим Гриб против Мустафы Найема. В игре НАБУ и СБУ".

Тем временем у Маска на сегодня запланирован испытательный полет нового образца огромного космического корабля Starship. Смотрите трансляцию.

Читайте колонку: Такая сладкая коррупция. Все только говорят об изменениях в оборонпроме. Но воз и ныне там

Евгений Пилипенко
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коррупция Илон Маск укроборонпром Мустафа Найем реформа корпоратизация №3822
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