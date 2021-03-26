На сегодня запланирован огневой тест и суборбитальный полет 11-го образца ракеты-корабля Starship американской компании SpaceX. Предполагается, что подготовка к первой процедуре начнется не ранее 15:00 по киевскому времени.
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Ранее компания миллиардера Илона Маска не совмещала огневой тест и полет, однако в уведомлении-предупреждении, которое разослано на 26 марта местным жителям, речь идет именно об этом.
Прототип SN11, как ожидается, совершит в полете те же маневры, что и трое его предшественников: подъем на высоту ~10 км, переворот "на пузо", контролируемый закрылками спуск в таком положении и, перед самой поверхностью, быстрый переворот в исходное вертикальное положение для посадки при помощи дросселирования двигателя.
Видео выше: BocaChicaGal/NASASpaceflight
На стадиях разной степени готовности на полигоне SpaceX около деревни Бока-Чика находятся с десяток образцов Starship. Маск собирается еще больше ускорить программу тестирования и сборки полнофункционального орбитального прототипа.
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На полигоне уже почти закончена сборка первого в своем роде ускорителя/ступени Super Heavy. Он гигантский. Диаметр как корабля, так и ускорителя – девять метров.
- 9 декабря 2020 года, 2 февраля и 3 марта 2021-го образцы SN8, SN9 и SN10 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба первых разбились (первый и второй), а третий сел, но затем все равно взорвался. Позднее SpaceX выложили новое видео третьего полета.
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