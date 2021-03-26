На сегодня запланирован огневой тест и суборбитальный полет 11-го образца ракеты-корабля Starship американской компании SpaceX. Предполагается, что подготовка к первой процедуре начнется не ранее 15:00 по киевскому времени.

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Ранее компания миллиардера Илона Маска не совмещала огневой тест и полет, однако в уведомлении-предупреждении, которое разослано на 26 марта местным жителям, речь идет именно об этом.

Прототип SN11, как ожидается, совершит в полете те же маневры, что и трое его предшественников: подъем на высоту ~10 км, переворот "на пузо", контролируемый закрылками спуск в таком положении и, перед самой поверхностью, быстрый переворот в исходное вертикальное положение для посадки при помощи дросселирования двигателя.

Видео выше: BocaChicaGal/NASASpaceflight

На стадиях разной степени готовности на полигоне SpaceX около деревни Бока-Чика находятся с десяток образцов Starship. Маск собирается еще больше ускорить программу тестирования и сборки полнофункционального орбитального прототипа.

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На полигоне уже почти закончена сборка первого в своем роде ускорителя/ступени Super Heavy. Он гигантский. Диаметр как корабля, так и ускорителя – девять метров.

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Евгений Пилипенко

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