Вечером 2 февраля по киевскому времени девятый тест-образец космического корабля Starship американской компании SpaceX совершил испытательный суборбитальный полет на высоту 10 км, после чего оригинальным образом вернулся в точку старта. При посадке аппарат не смог сбросить скорость и выровняться, в результате чего разбился.

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Судя по всему, не сработал один из двух двигателей, которые должны были обеспечить торможение в заключительной фазе полета и посадку. Точная информация появится позднее.

Полет продлился шесть минут и 26 секунд.

"Полет прошел номинально. Наша первейшая задача – продемонстрировать контроль над кораблем на дозвуковой скорости. <...> Нужно лишь немного поработать над посадкой. Напоминаем: это всего лишь тест-полет. Мы получили много хорошей информации для анализа", – сообщили в SpaceX.

В компании такие ЧП называют оригинально – "RUD": rapid unscheduled disassembly, то есть "быстрая внеплановая разборка".

До этого "Старшип" совершал аналогичный полет лишь раз: 9 декабря 2020 года образец SN8 успешно выполнил все задачи, кроме посадки.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

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Евгений Пилипенко

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