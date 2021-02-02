Вечером 2 февраля по киевскому времени девятый тест-образец космического корабля Starship американской компании SpaceX совершил испытательный суборбитальный полет на высоту 10 км, после чего оригинальным образом вернулся в точку старта. При посадке аппарат не смог сбросить скорость и выровняться, в результате чего разбился.
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Судя по всему, не сработал один из двух двигателей, которые должны были обеспечить торможение в заключительной фазе полета и посадку. Точная информация появится позднее.
Полет продлился шесть минут и 26 секунд.
"Полет прошел номинально. Наша первейшая задача – продемонстрировать контроль над кораблем на дозвуковой скорости. <...> Нужно лишь немного поработать над посадкой. Напоминаем: это всего лишь тест-полет. Мы получили много хорошей информации для анализа", – сообщили в SpaceX.
В компании такие ЧП называют оригинально – "RUD": rapid unscheduled disassembly, то есть "быстрая внеплановая разборка".
До этого "Старшип" совершал аналогичный полет лишь раз: 9 декабря 2020 года образец SN8 успешно выполнил все задачи, кроме посадки.
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