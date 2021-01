Частная космическая компания Rocket Lab на сегодня, 16 января, запланировала миссию "Очередной покидает поверхность" (Another One Leaves The Crust). Космическая ракета Electron отправит на орбиту аппарат для корпорации OHB Group: та известна в первую очередь как производитель спутников европейского аналога GPS Galileo.

Старт 18-й миссии Rocket Lab (первой из девяти запланированных в этом году) должен состояться в 09:41 по киевскому времени с площадки на полуострове Махья в Новой Зеландии.

Стартовое окно – всего четыре минуты.

Запускается всего один коммуникационный микроспутник: с его помощью компания проверит определенные частоты для использования их в будущих услугах с орбиты. Его разместят на полярной орбите. Больше об аппарате ничего не известно.

Подробно о ракете "Электрон" и о других технологиях компании можно почитать здесь.

Начиная с 20 ноября 2020 года, Rocket Lab начали возвращать отработавшую первую ступень: это снизит стоимость запусков. Кроме них, такую схему работы использует (в больших масштабах и с качественно иной технологией возврата) только SpaceX и Blue Origin.

В этой миссии возвращение ступени не осуществляется.

Евгений Пилипенко

