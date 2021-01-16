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"Очередной покидает поверхность". Первый космический старт Rocket Lab в 2021-м: трансляция видео

16.01.2021, 03:40
Ракета Electron на стартовой площадке (фото — Rocket Lab)
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Частная космическая компания Rocket Lab на сегодня, 16 января, запланировала миссию "Очередной покидает поверхность" (Another One Leaves The Crust). Космическая ракета Electron отправит на орбиту аппарат для корпорации OHB Group: та известна в первую очередь как производитель спутников европейского аналога GPS Galileo.

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Старт 18-й миссии Rocket Lab (первой из девяти запланированных в этом году) должен состояться в 09:41 по киевскому времени с площадки на полуострове Махья в Новой Зеландии.

Стартовое окно – всего четыре минуты.

Фото: Rocket Lab

Запускается всего один коммуникационный микроспутник: с его помощью компания проверит определенные частоты для использования их в будущих услугах с орбиты. Его разместят на полярной орбите. Больше об аппарате ничего не известно.

Подробно о ракете "Электрон" и о других технологиях компании можно почитать здесь.

  • Начиная с 20 ноября 2020 года, Rocket Lab начали возвращать отработавшую первую ступень: это снизит стоимость запусков. Кроме них, такую схему работы использует (в больших масштабах и с качественно иной технологией возврата) только SpaceX и Blue Origin.
  • В этой миссии возвращение ступени не осуществляется.

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Евгений Пилипенко
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