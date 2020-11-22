Детище Маска. Одна и та же ракета SpaceX летит уже в седьмой раз: это рекорд – трансляция

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Речь идет о возвращаемой после полета первой ступени – самой крупной части ракеты. Число спутников Starlink на орбите тем временем приближается к 1000

Завтра, 23 ноября в 04:56 утра по Киеву, компания SpaceX выведет в космос 16-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт состоится с площадки SLC-40 на мысе Канаверал. Во Флориде будет вечер (22:56). Стартовое окно – моментальное; если не удастся запустить точно в это время, старт отложат.

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Первая ступень B1049 летала уже в шести мисcиях: Telstar 18 Vantage (сентябрь-2018), Iridium-8 (январь-2019), первой Starlink (май-2019), Starlink-2 (январь-2020) и Starlink-8 (июнь), Starlink-11 (август). Сегодня будет рекордный по многоразовости ее полет: до сих пор ни одна ступень не взлетала семь раз.

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Спустя примерно 8,5 минут после старта ступень должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Примерно так:

Фото – SpaceX

Это покажут в прямом эфире.

Одна половина носового обтекателя Falcon 9 ранее уже летала в одной из миссий, другая – в двух. Их также пытаются использовать многократно, спуская на парафойле в растянутые над морскими кораблями сети. Из-за ветров и волнения океана это не всегда удается.

СПРАВКАStarlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. По состоянию на 24 октября было запущено 895 спутников, из которых 2 первых были "пробными". 54 аппарата уже свели с орбиты, причем большинство из них (46) – из первой тестовой 60-спутниковой пачки. Весной 2018-го компания оценивала суммарные затраты на уровне ≥$10 млрд.

На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников. Те из них, что не пройдут тесты на орбите, сведут с нее и сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

Фото: пользователь Reddit

В конце октября 2020-го началось тестирование интернета Starlink в США и Канаде. Месячная абонплата – $99, комплект (терминал с антенной для приема сигнала и Wi-Fi-роутер) – $499. Настройка, по словам главы компании Илона Маска, "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Недавно команда Starlink отвечала на любые вопросы в Reddit, где пользователи также делились впечатлениями и фото терминалов в глубинке, где либо нет провайдеров, либо интернет от них хуже, либо дорогой:

Нажмите, чтобы увеличить (фото – пользователь Reddit)

Нажмите, чтобы увеличить (фото – пользователь Reddit)

Высота ракеты Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.

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Теги: Илон Маск, Starlink, спутник, spacex, falcon 9, интернет, космос, запуск, ракета
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