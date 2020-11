Детище Маска. Одна и та же ракета SpaceX летит уже в седьмой раз: это рекорд – трансляция

Завтра, 23 ноября в 04:56 утра по Киеву, компания SpaceX выведет в космос 16-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт состоится с площадки SLC-40 на мысе Канаверал. Во Флориде будет вечер (22:56). Стартовое окно – моментальное; если не удастся запустить точно в это время, старт отложат.

Первая ступень B1049 летала уже в шести мисcиях: Telstar 18 Vantage (сентябрь-2018), Iridium-8 (январь-2019), первой Starlink (май-2019), Starlink-2 (январь-2020) и Starlink-8 (июнь), Starlink-11 (август). Сегодня будет рекордный по многоразовости ее полет: до сих пор ни одна ступень не взлетала семь раз.

Спустя примерно 8,5 минут после старта ступень должна мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Примерно так:

Это покажут в прямом эфире.

Одна половина носового обтекателя Falcon 9 ранее уже летала в одной из миссий, другая – в двух. Их также пытаются использовать многократно, спуская на парафойле в растянутые над морскими кораблями сети. Из-за ветров и волнения океана это не всегда удается.

СПРАВКА. Starlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов . По состоянию на 24 октября было запущено 895 спутников, из которых 2 первых были "пробными". 54 аппарата уже свели с орбиты, причем большинство из них (46) – из первой тестовой 60-спутниковой пачки. Весной 2018-го компания оценивала суммарные затраты на уровне ≥$10 млрд.

На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников. Те из них, что не пройдут тесты на орбите, сведут с нее и сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

В конце октября 2020-го началось тестирование интернета Starlink в США и Канаде. Месячная абонплата – $99, комплект (терминал с антенной для приема сигнала и Wi-Fi-роутер) – $499. Настройка, по словам главы компании Илона Маска, "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Недавно команда Starlink отвечала на любые вопросы в Reddit, где пользователи также делились впечатлениями и фото терминалов в глубинке, где либо нет провайдеров, либо интернет от них хуже, либо дорогой:

Высота ракеты Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.