Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников: видео

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Это был первый запуск от SpaceX в году: на орбиту выведена группировка из 60 очередных спутников интернет-проекта Starlink

Ракета-носитель среднего класса Falcon 9 компании SpaceX, на борту которой была очередная "пачка" из 60 интернет-спутников Starlink общим весом около 15 400 кг, сегодня утром, 7 января, успешно вывела их на переходную орбиту высотой 290 км.

Старт состоялся с комплекса SLC 40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Маршевая ступень успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане - эту часть ракеты использовали в четвертый раз. Судно обеспечения Ms.Tree не смогло поймать одну из створок головного обтекателя.

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После проверки работоспособности аппаратов их поднимут на высоту 550 км. Тех, что не пройдут проверку, оставят на высоте 290 км и позволят сгореть в атмосфере. Это был третий вывод на орбиту группы из 60 спутников Starlink: первые запустили в конце мая 2019-го, вторые - в ноябре.

Starlink - проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х - по всему миру. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в $10 млрд. Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний.

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Теги: Starlink, spacex, falcon 9, космос, запуск
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