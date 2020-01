Маск отправил в космос новую порцию интернет-спутников: видео

Ракета-носитель среднего класса Falcon 9 компании SpaceX, на борту которой была очередная "пачка" из 60 интернет-спутников Starlink общим весом около 15 400 кг, сегодня утром, 7 января, успешно вывела их на переходную орбиту высотой 290 км.

Старт состоялся с комплекса SLC 40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Маршевая ступень успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане - эту часть ракеты использовали в четвертый раз. Судно обеспечения Ms.Tree не смогло поймать одну из створок головного обтекателя.

После проверки работоспособности аппаратов их поднимут на высоту 550 км. Тех, что не пройдут проверку, оставят на высоте 290 км и позволят сгореть в атмосфере. Это был третий вывод на орбиту группы из 60 спутников Starlink: первые запустили в конце мая 2019-го, вторые - в ноябре.

Starlink - проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х - по всему миру. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в $10 млрд. Они не единственные, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько компаний.

