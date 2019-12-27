Астрономы предупреждают: вид ночного неба - под угрозой

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Астрономы предупреждают, что массовый запуск спутников нового поколения может изменить вид ночного неба. Об этом сообщает BBC News.

Сообщается, что первые спутники, запущенные SpaceX уже повлияли на вид звездного неба. Ученые обеспокоены, что будущие "мега-созвездия" спутников могут затемнять изображения с оптических телескопов и мешать радиоастрономическим наблюдениям.

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"Они занимают весь передний план между тем, что мы наблюдаем с Земли и остальной Вселенной. Они закрывают весь обзор. Вы не увидите ничего, что стоит за ними, будь то ближайший потенциально опасный астероид или самый дальний квазар во Вселенной", - жалуется астрофизик Императорского колледжа Лондона доктор Дэйв Клементс.

Представители компаний в курсе об опасениях ученых и заявляют, что работают с астрономами, чтобы минимизировать влияние спутников.

Справка. Со следующей недели начнется кампания по запуску тысяч новых спутников в рамках программы Starlink от Space X. Они должны будут обеспечивать высокоскоростной доступ в Интернет из космоса. Компания Илона Маска буде отправлять партии из 60 спутников на орбиту каждые несколько недель. К концу следующего года будет запущено около 1500 спутников, а к середине 2020-х годов их может быть 12 000.

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