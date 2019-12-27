Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Астрономы предупреждают: вид ночного неба - под угрозой

Астрономы предупреждают: вид ночного неба - под угрозой - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
27.12.2019, 16:57

Новые спутники выглядят как яркие белые полосы, настолько ослепительные, что затмевают звезды

Астрономы предупреждают, что массовый запуск спутников нового поколения может изменить вид ночного неба. Об этом сообщает BBC News.

Сообщается, что первые спутники, запущенные SpaceX уже повлияли на вид звездного неба. Ученые обеспокоены, что будущие "мега-созвездия" спутников могут затемнять изображения с оптических телескопов и мешать радиоастрономическим наблюдениям.

Читайте также: В Днепре собрали космический спутник зондирования Земли – фото

"Они занимают весь передний план между тем, что мы наблюдаем с Земли и остальной Вселенной. Они закрывают весь обзор. Вы не увидите ничего, что стоит за ними, будь то ближайший потенциально опасный астероид или самый дальний квазар во Вселенной", - жалуется астрофизик Императорского колледжа Лондона доктор Дэйв Клементс. 

Представители компаний в курсе об опасениях ученых и заявляют, что работают с астрономами, чтобы минимизировать влияние спутников.

Справка. Со следующей недели начнется кампания по запуску тысяч новых спутников в рамках программы Starlink от Space X. Они должны будут обеспечивать высокоскоростной доступ в Интернет из космоса. Компания Илона Маска буде отправлять партии из 60 спутников на орбиту каждые несколько недель. К концу следующего года будет запущено около 1500 спутников, а к середине 2020-х годов их может быть 12 000.

Читайте также: В Днепре собрали космический спутник зондирования Земли – фото

Напишите нам
Starlink спутник космос space x звезды ночное небо астроном
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 