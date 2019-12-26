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В Днепре собрали космический спутник зондирования Земли – фото

В Днепре собрали космический спутник зондирования Земли – фото - Фото
Фото: facebook.com/yuzhnoye
26.12.2019, 13:30

Госпредприятие КБ Южное отчиталось о выполнении спутниковой программы на текущий год

Конструкторское бюро Южное завершило сборку летного образца спутника дистанционного зондирования Земли Сiч-2-1, который придет на смену замолчавшему семь лет назад на орбите предшественнику. Об этом пресс-служба КБ пишет в Facebook.

"Уже начаты его испытания", - сообщили в бюро без подробностей.

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Этот аппарат предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника Сiч-2, запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения).

Общая масса Сiч-2-1 - около 210 кг, разрешение фотокамеры - примерно 7,8 м при ширине зоны съемки около 47 км. Спутник рассчитан на пятилетний срок работы.

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Также в 2020-м в Днепре планирует изготовить габаритно-динамический макет 675-килограммового Сiч-2-М.

Аппарат обеспечит Украину собственными высококачественными снимками заданных участков Земли в панхроматическом (разрешение - до 2,4 м), многоспектральном (7,8 м) и инфракрасном (102 м) диапазонах.

Кроме того, на Южном продолжается сборка летного образца научного спутника Микросат-М: в 2020 году сборку закончат. Аппарат предназначен для наблюдения динамических процессов в ионосфере Земли и технологических экспериментов в космосе.

270-килограммовый Микросат-М создается на базе платформы, которая применена на Сiч-2. Срок службы - три года.

Все эти аппараты будут выведены на круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 668 км с наклонением 98,1 градуса.

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Фото: facebook.com/yuzhnoye

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спутник космос КБ Южное
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