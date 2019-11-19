КБ Южное разработало лунный посадочный аппарат (лендер), передает пресс-служба КБ.

По данным КБ, концептуальный проект был представлен на Dubai Airshow 2019 и привлек всеобщее внимание. Аппарат разработан для исследования лунной поверхности и доставки полезного груза массой до 150 кг с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе, утверждает Южное, это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

На шоу впервые был продемонстрирован показан макет в масштабе 1:5.

В мае Южное разработало космическую ракету-носитель среднего класса Маяк-3.9S, которая по своим характеристикам "достаточно серьезно превосходит" базовую ракету семейства Зенит советских и постсоветстких времен.

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