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28.05.2019, 07:14

В Днепре разработали ракету Маяк-3.9S, которая эффективнее Зенита

В Днепре разработали ракету Маяк-3.9S, которая эффективнее Зенита - Фото
Иллюстративное фото: ракета Зенит-3 для "Морского старта"

Маяк-3.9S, вероятно, заменит классический Зенит, который создавался с использованием российских деталей

Украинское конструкторское бюро Южное разработало космическую ракету-носитель среднего класса Маяк-3.9S, которая по своим характеристикам "достаточно серьезно превосходит" базовую ракету семейства Зенит советских и постсоветстких времен. Об этом на пресс-конференции "Космические технологии: настоящее и будущее" заявил гендиректор КБ Александр Дегтярев.

"...Но она спроектирована исходя из использования старта байконуровского, старта морского, ну и, естественно, с нового старта тоже может быть использована", - уточнил он.

Дегтярев признал, что по Зениту есть проблема импортозамещения: двигатель первой ступени РД-171М - разработка "Энергомаша" в РФ. Он добавил: Южное разработало двигатель РД-815 тягой 250 тонн. Три таких агрегата составляют первую ступень Маяк-3.9S, что по своим данным "немного выше по суммарным характеристикам", чем 171-й двигатель.

По его словам, есть также проблема с производством: бюро отстает от графика проведения полномасштабных испытаний.

Дегтярев заявил, что сейчас Украина ведет "конкретные" переговоры с Казахстаном насчет пусков ракет легкого класса, которые очень востребованы на нынешнем рынке. "Так что мы хотим на Байконур", - добавил он.

Вчера в российскую ракету Союз на взлете ударила молния: видео. А через месяц NASA испытает спасение корабля Orion для лунной программы "Артемида", и вот как это будет.

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Теги: космос, ракета, южное, зенит, маяк, Александр Дегтярев
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