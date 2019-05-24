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24.05.2019, 10:17

Эксперт назвал причины, почему СССР проиграл США в лунной гонке

Эксперт назвал причины, почему СССР проиграл США в лунной гонке - Фото
Иллюстрация: архив журнала "Техника - молодежи"

Даже с запоздалым стартом по части Луны космонавты могли первыми совершить лунную посадку, пишет Air & Space: "Но к концу 1968-го игра была окончена"

Советская программа пилотируемых полетов на Луну провалилась по трем причинам, утверждают в профильном американском журнале Air & Space в статье "Why the Soviets Lost the Moon Race", посвященной 50-летию высадки астронавтов NASA на спутник Земли.

"Почему же Советы проиграли в лунной гонке? Их лидерство над американцами в первые дни космической эры казалось почти неоспоримым", - пишет автор.

Эксперт полагает, что космонавтика СССР проиграла по лунной теме в первую очередь из-за серьезного отставания при создании такого проекта. Если NASA официально взялись за работу в этой области в мае 1961 года, то Советский Союз начал разработки значительно позднее - в конце лета 1964-го.

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Еще одной причиной "лунного поражения" Москвы аналитик считает несогласованность между конструкторскими бюро Королева, Челомея и Янгеля: те работали зачастую вразнобой, а порой и над аналогичными проектами, что снижало суммарную эффективность.

Если бы СССР направлял меньше средств на создание новых видов вооружений, накопление ядерных и прочих запасов по военной части, а больше финансировал космическую программу, это дало бы возможность полноценно проработать их лунную программу и значительно сократить отставание от США, уверены в журнале.

Советский Союз поддерживал две пилотируемые программы по Луне - орбитально-облетную и посадочную. В итоге обе были закрыты из-за того, что американцы получали больше финансов от властей на аналогичные проекты, и все это уже сделали или вот-вот собирались сделать. Также на решение свернуть лунные миссии СССР повлияли некоторые неудачи с разработками ракеты и модулей.

Автор статьи - американский космический историк Асиф Сиддики, профессор истории в университете Фордхэм, который специализируется на истории науки и техники, а также на современной истории России. Написал несколько книг по истории освоения космоса.

Через месяц NASA испытает спасение корабля Orion, и вот как это будет.

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Теги: nasa, ссср, Луна, космос, лунная миссия
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