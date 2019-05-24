Через месяц NASA испытает спасение корабля Orion: как это будет

Аэрокосмическое управление США планирует 2 июля провести испытание системы аварийного спасения (САС) на новом космическом корабле для пилотируемых миссий Orion. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Специальная суборбитальная ракета стартует с "Орионом" с площадки SLC-46 базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде и выведет космический корабль на высоту примерно 10 км.

По достижении скорости около 1600 км/ч будет задействована САС: двигатели уведут Orion вверх и в сторону от "терпящей бедствие" ракеты. Позже автоматика отстрелит бортовые регистраторы, а полет завершится стандартным спуском на парашютах.

Ранее двигатели САС испытали на земле.

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Фото: пресс-служба NASA

Планируется, что этот корабль будет забрасывать в космос самая мощная ракета в истории - Space Launch System (SLS), которую сейчас создает NASA. Дебютный беспилотный полет "Ориона" вокруг Луны запланирован на следующий год, пилотируемый - предварительно на 2022-й.

В 2024 году NASA надеется вернуться на лунную поверхность с экипажами. Новая лунная программа названа "Артемида".

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