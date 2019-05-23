Кому на Марс: NASA раздает бесплатные билеты - регистрируйтесь

Аэрокосмическое управление США приглашает всех желающих "посетить" Красную планету: ваше имя будет записано на микрочип, который отправится через сотни миллионов километров космической пустоты на поверхность четвертой планеты от Солнца вместе с марсоходом Mars 2020.

Чтобы "зарегистрироваться на рейс", который отправится в путь 17 июля 2020 года с мыса Канаверал и прибудет в пункт назначения - кратер Йезеро - 18 февраля 2021-го, нужно пройти по ссылке, ввести в соответствующие графы имя, фамилию и электронный адрес.

Последнее нужно для того, чтобы в формате PNG вам тут же прислали сувенирный "посадочный талон". Выглядеть он будет примерно так (нажмите, чтобы рассмотреть):

У всех желающих есть время до 30 сентября, чтобы увековечить свое имя на Красной планете. На 22 мая от Украины зарегистрировались уже почти 4000 "пассажиров", во всем мире - более 1,4 млн.

Имена будут записаны лазером на кремниевый чип строками размером менее одной тысячной ширины человеческого волоса (75 нанометров). При таком размере можно записать более 1 млн имен на одном чипе размером менее монеты 1 грн образца 2018 года. Чип или чипы закрепят на корпусе марсохода под стеклянным колпаком.

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Mars 2020 - марсианский ровер NASA с 7 приборами и 23 камерами для различных исследований Красной планеты, в том числе для поиска (нынешней или бывшей) жизни на ней, а также для оценки жизньпригодности планеты. Конструкция планетохода весом более тонны основана на принципах работы марсохода Curiosity.

Нажмите, чтобы увеличить иллюстрацию:

Ровер обойдется минимум в $2,1 млрд - и это без учета стоимости ракеты Atlas V 541, топлива и сопровождения миссий. По меньшей мере $300 млн потребуется для поддержания его работы на Марсе в течение, как планируется, минимум 1 местного года (668 солов или 687 земных суток).

Открыть подсайт NASA, посвященный этой миссии.

NASA выбрало кратер Йезеро в качестве посадочного места для марсохода: это здесь. Чтобы не разбить аппарат о Красную планету, для его разреженной атмосферы создали и испытали парашют. Mars 2020 не только будет делать великолепные фото, но и передавать на Землю все звуки вокруг. Протестирован дрон, который будет летать с этого ровера (видео полета).

Тем временем Китай уже создал в пустыне прототип марсианской базы.

Сейчас на Марсе работает посадочный модуль InSight: на его плате есть чип с более чем 2 млн именами.