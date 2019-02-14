Последнее, что увидел на Марсе умолкший ровер Opportunity: фото

В начале июня 2018 года на Марсе произошла крупнейшая из зафиксированных пыльных бурь: шторм охватил территорию, сопоставимую с размерами Северной Америки. После этой глобальной бури в районе кратера Индевор навсегда умолк марсоход-ветеран NASA Opportunity.

Инженеры многолетней миссии отслеживали на фото, которые ровер передавал на Землю, как темнеет с усилением шторма атмосфера Красной планеты.

Реклама

Все картинки ниже кликабельны. Нажмите, чтобы увеличить.

Последний успешный сеанс связи с Opportunity состоялся 10 июня. Через три месяца атмосферные условия в районе нахождения ровера улучшились для попыток восстановить с ним контакт, но все было тщетно.

В NASA надеялись, что ветер в регионе усилится и сдует пыль с солнечных панелей марсохода. В Управлении считали, что ровер безмолвствует по причине дефицита электропитания из-за грязных солнечных панелей и "посаженных" батарей. Также возможно, что электроника и механизмы Opportunity повредились из-за холода.

Вчера, 13 февраля 2019 года, NASA признало, что работу Opportunity следует признать завершенной: надежд "разбудить" его больше нет.

Opportunity совершил посадку на плато Меридиана в январе 2004 года, и его главной задачей было продвинуться за три месяца примерно на 100 м.

Ровер проработал более 14 лет и прошел по поверхности за 45 км.

Аналогичный ровер Spirit сел на Марс примерно в то же время и проработал до марта 2010 года.

Еще один марсоход, Curiosity, питается от радиоактивного источника энергии: ему не страшна пыльная буря.