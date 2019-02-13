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13.02.2019, 17:34

В NASA плакали: марсоход-ветеран так и не вышел на связь - видео

В NASA плакали: марсоход-ветеран так и не вышел на связь - видео - Фото
Фото: NASA

Opportunity отработал на Марсе 15 лет

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В NASA заявили, что прекращают попытки связаться с марсоходом Opportunity. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что, судя по всему, марсоход-ветеран безнадежно погребен под слоями пыли. Последний раз Opportunity вступил в контакт с Землей восемь месяцев назад, но замолчал после того, как попал в глобальную пыльную бурю.

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Ровер приземлился на красной планете в январе 2004 года, вскоре после своего близнеца - ровера Spirit. Последний застрял в почве в 2009 году и был объявлен "погибшим" в 2011 году.

Opportunity продолжал ездить по поверхности Марса и отправлять данные на Землю, выступая в качестве своего рода удаленного геолога. За 15 лет Opportunity преодолел более 45 км, несмотря на то, что был спроектирован, чтобы проехать всего 1 006 метров и работать лишь 90 марсианских дней.

Opportunity сделал множество важных открытий, среди которых - подтверждение того, что отдельные территории Марса когда-то были покрыты водой и могли быть пригодной для обитания средой; обнаружение первого метеорита, когда-либо найденного на другой планете.

Ровер отправил землянам ошеломляющие фотографии марсианского "пылевого дьявола", извивающегося по всей поверхности планеты, и панорамные снимки, с которых открывался захватывающий вид на марсианские кратеры.

Последнюю попытку связаться с Opportunity предприняли вечером 12 февраля и она была очень эмоциональной. Таня Харрисон, планетолог, работавший над миссией, написала в Twitter: "Были слезы. Были обьятия. Были воспоминания и общий смех".

Фото: twitter.com/tanyaofmars

Майк Зайберт, который также был в составе команде, воздал должное марсоходу, сказав: "Oppy, прощай, старый друг". Он отметил, что ровер был самой продолжительной наземной миссией.

Читайте также: NASA показало панораму Марса в 360° из снимков ровера Curiosity

Предлагаем посмотреть видео запуска Opportunity - 7 июля 2003 года:

А вот закат Солнца, который Opportunity увидел и заснял на Марсе:

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Теги: nasa, космос, марсоход, Opportunity
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