Китай создал в пустыне марсианскую базу: видео

1 марта около города Мангаи в малонаселенной пустынной провинции Цинхай на западе центральной части Китая открыли "марсианский лагерь". На 32 гектарах территории авторы идеи максимально попытались передать ландшафт Красной планеты - для научных исследований и туризма, сообщило китайское издание Global Times.

Комплекс разделен на две зоны: "космопорт" с посадочной площадкой и автономно-герметичная база со шлюзами и всем, чем положено для относительно комфортного проживания "колонистов".

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Вторая зона составлена по модульной схеме и рассчитана на 160 посетителей: 60 в капсулах и еще сотню в спецпалатках.

Цель создания комплекса - популяризация среди молодежи космических программ и обеспечение условий для различных научных исследований, в первую очередь о Марсе.

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Создатель проекта на 150 млн юаней (около $22,3 млн) - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Инженеры начали работы в июне 2018 года.

До 2030 года Пекин хочет отправить беспилотные миссии к Луне, Марсу, Юпитеру и астроидам.

База Mars Camp находится на северо-восточной окраине Тибетского нагорья в Хайси-Монгольско-Тибетском автономном округе КНР, где расположена Цайдамской равнина с прилегающими к ней склонами окаймляющих горных массивов. Здесь - крупнейшие в Китай ярданги: ландшафтные формы, возникающие под действием ветра, а температурные перепады между днем и ночью весьма велики, "почти" как на Марсе.

Видео: CCTV / SCMP