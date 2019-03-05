Китай создал в пустыне марсианскую базу: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китай собирается уже в следующем году активно начать изучать четвертую планету Солнечной системы

Реклама
Реклама

1 марта около города Мангаи в малонаселенной пустынной провинции Цинхай на западе центральной части Китая открыли "марсианский лагерь". На 32 гектарах территории авторы идеи максимально попытались передать ландшафт Красной планеты - для научных исследований и туризма, сообщило китайское издание Global Times.

Комплекс разделен на две зоны: "космопорт" с посадочной площадкой и автономно-герметичная база со шлюзами и всем, чем положено для относительно комфортного проживания "колонистов".

Реклама

Вторая зона составлена по модульной схеме и рассчитана на 160 посетителей: 60 в капсулах и еще сотню в спецпалатках.

Цель создания комплекса - популяризация среди молодежи космических программ и обеспечение условий для различных научных исследований, в первую очередь о Марсе.

Читайте также: Маск задумал потеснить Роскосмос с рынка космотуризма

Создатель проекта на 150 млн юаней (около $22,3 млн) - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Инженеры начали работы в июне 2018 года.

До 2030 года Пекин хочет отправить беспилотные миссии к Луне, Марсу, Юпитеру и астроидам.

База Mars Camp находится на северо-восточной окраине Тибетского нагорья в Хайси-Монгольско-Тибетском автономном округе КНР, где расположена Цайдамской равнина с прилегающими к ней склонами окаймляющих горных массивов. Здесь - крупнейшие в Китай ярданги: ландшафтные формы, возникающие под действием ветра, а температурные перепады между днем и ночью весьма велики, "почти" как на Марсе.

Видео: CCTV / SCMP

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, наука, туризм, Марс, космос, видео, пустыня, база
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Кличко: В Киеве 75 аварийных мостов, три "очень уставшие" - видео
Кличко: В Киеве 75 аварийных мостов, три "очень уставшие" - видео
Китай создал в пустыне марсианскую базу: видео
Китай создал в пустыне марсианскую базу: видео
Сюр. Сын Гладковского пародирует расследователя Бигуса: видео
Сюр. Сын Гладковского пародирует расследователя Бигуса: видео
Мнение Земельная децентрализация: падение вниз стремительным домкратом
Цена на газ: Кабмин обжалует решение суда по иску Тимошенко
ТЭК Цена на газ: Кабмин обжалует решение суда по иску Тимошенко
НАБУ задержало руководителей ГП Спецтехноэкспорт
Экономика НАБУ задержало руководителей ГП Спецтехноэкспорт
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Кличко: В Киеве 75 аварийных мостов, три "очень уставшие" - видео
Кличко: В Киеве 75 аварийных мостов, три "очень уставшие" - видео
Китай создал в пустыне марсианскую базу: видео
Китай создал в пустыне марсианскую базу: видео 07:40
Сюр. Сын Гладковского пародирует расследователя Бигуса: видео
Сюр. Сын Гладковского пародирует расследователя Бигуса: видео 06:26
Гладковский получал откаты с махинаций своего сына – Наші гроші
Гладковский получал откаты с махинаций своего сына – Наші гроші 04.03.19, 20:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 