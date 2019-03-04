Маск задумал потеснить Роскосмос с рынка космотуризма

Частная американская компания SpaceX при поддержке Аэрокосмического управления США намерена в будущем зайти на рынок околоземного туризма, потеснив там Роскосмос. Об этом на пресс-конференции после успешного запуска многоразового корабля Crew Dragon сообщил глава SpaceX Илон Маск.

Ранее желающие попасть на Международную космическую станцию частные заказчики использовали только российские корабли Союз.

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"Союз хорош, но, мне кажется, было бы круто, если бы они могли летать и на американских кораблях. Думаю, мы этим также займемся", - сказал Маск.

По его словам, в компании пока не планировали работу по программе для частных клиентов, но, тем не менее, она обсуждалась с NASA. "У нас есть поддержка подобных планов от NASA",- заверил бизнесмен.

Поиск коммерческих заказчиков, вероятно, начнется, когда Crew Dragon сделает уже несколько полетов, добавил он.

Что касается первого тест-полета Crew Dragon, то манекен Рипли в процессе испытал плановую перегрузку около 4g. Как пошутили в NASA, "манекен не жаловался".

2 марта 2019 года к орбитальной станции впервые в истории отправился частный пилотируемый корабль, который вчера успешно с ней состыковался: это Crew Dragon от SpaceX. Команда американской компании работала над программой 17 лет.