SpaceX на острие космонавтики: стрим первого запуска Crew Dragon

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Впервые в истории космонавтики частная компания запустит на орбитальную станцию корабль, предназначенный для астронавтов: тест-полет пройдет без людей

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осмонавтика выходит на новый уровень: завтра, 2 марта в 09:49 утра по Киеву, к орбитальной станции впервые в истории отправится частный пилотируемый корабль. Это Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, и его дебютный полет пройдет без экипажа.

Вместо астронавтов на борту будут манекены в скафандрах SpaceX, а также такое количество научно-исследовательское аппаратуры, чтобы вес корабля равнялся его весу с экипажем. На этот раз экипажу Международной космической станции привезут всего 181 кг различных грузов.

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Эта миссия носит название SpX-DM1 (Demonstration Mission 1). По различным причинам, как это часто бывает в космонавтике, она состоится через 3 года после первых плановых дат.

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Запуск ракеты Falcon 9, как и последующие миссии пилотируемого "Дракона", состоится со стартового комплекса LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.

По местному времени это будет середина ночи, поэтому старт должен выглядеть ярко.

Дрон-вид ракеты Falcon 9 с Crew Dragon:

Это историческая стартовая площадка: с нее было запущено 11 ракет Saturn V по программе Apollo, включая первый полет с прилунением человека. Также с этого стола 82 раза взлетали челноки Space Shuttle.

В рамках этой миссии SpaceX и NASA будут тщательно отслеживать и проверять все этапы полета: подготовку ракеты и корабля, погрузку астронавтов, работу систем жизнеобеспечения — как скафандров, так и Crew Dragon, процедуру автоматической стыковки с МКС и движения на орбите в сцепленном состоянии, расстыковку, возвращение на Землю, операцию эвакуации экипажа из точки приводнения в океане.

Так выглядит "Дракон-2" внутри:

На то, чтобы добраться до МКС, у Crew Dragon уйдет 27 часов: стыковка состоится 3 марта в 12:55 по Киеву. В отличие от беспилотного грузовика Dragon, который при сближении со станцией ее обитатели захватывают для последующего соединения манипулятором Canadarm2, автоматика многоразового пилотируемого корабля сама подведет его и состыкует. Спустя 5 часов после этого будут открыты шлюзы.

Отстыковка корабля — 8 марта в 09:30 по Киеву, его приводнение в Атлантическом океане — около 18:00.

Статичный огневой тест этой ракеты:

При условии удачного полета следующим в расписании SpaceX значится проверка системы аварийного спасения во время полета. Crew Dragon оборудован 8 двигателями SuperDraco, которые при возможной аварии Falcon 9 мгновенно уводят корабль от ракеты. Этот тест запланирован на июнь.

Если все пройдет успешно, уже этим летом США снова — спустя ровно 8 лет — получат собственное средство выведения астронавтов на МКС и другие (будущие) объекты. Сейчас людей в космос возят только на российских Союзах.

Рукав для захода экипажа в корабль (нажмите, чтобы рассмотреть детали):

Последний пилотируемый старт США осуществили 8 июля 2011 года, когда к МКС в последний раз слетали по программе Space Shuttle на челноке Atlantis STS-135. Интересно, что командир этого шаттла Кристофер Фергюсон будет главным в дебютном полете к МКС американского частного корабля Starliner компании Boeing, который запланирован на конец лета.

Помимо SpaceХ, еще один корабль для пилотируемых полетов США создает компания Boeing. Многоразовый CST-100 Starliner будет взлетать на ракете Аtlas V.

Эмблема миссии:

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Теги: nasa, spacex, falcon 9, космос, видео, мкс, запуск, ракета, трансляция, crew dragon, космический корабль
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