NASA не знает, кто первый довезет людей на МКС: SpaceX или Boeing

Директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн не знает, какая из двух компаний, которые создают космические корабли для пилотируемых полетов, первой осуществит выведение астронавтов на Международную космическую станцию. В этом он признался в интервью телеканалу CNBC.

Беспилотный запуск корабля SpaceX Crew Dragon состоится в лучшем случае 2 марта, а первый запуск Starliner (также без людей) - в апреле. График первых пилотируемых полетов обоих кораблей остается без изменений: Crew Dragon - в июле, Starliner - в августе. Даты полета с экипажами, вероятно, будут скорректированы.

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По словам главы NASA, корпорации Boeing нужен меньший срок, чем SpaceX, чтобы запустить свой Starliner на МКС сначала без экипажа, а затем и с астронавтами.

"Это означает, что сейчас мы не знаем, кто первый отправит экипаж", - пояснил он.

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NASA перестало осуществлять пилотируемые полеты на МКС восемь лет назад, когда была закрыта программа челноков Space Shuttle.

Все эти годы любые экипажи доставляются в космос российскими "Союзами". NASA платит России более $70 млн за доставку одного астронавта. Чтобы не зависеть от Москвы в этом вопросе, США разрабатывают программы от SpaceX и Boeing.

Контракт NASA с РФ на пилотируемые полеты истекает в конце 2019-го.

Брайденстайн также рассказал, что американский президент Дональд Трамп "очень заинтересован" в ускоренной реализации планов полета людей на Марс. По словам главы NASA, это случится не ранее 2030-х годов. А вот на Луну, сказал Брайденстайн, люди вернутся в 2024-м.

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Видео: CNBC