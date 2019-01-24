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24.01.2019, 12:27

"Любые деньги": Трамп хотел на Марс до конца каденции — New York

"Любые деньги": Трамп хотел на Марс до конца каденции — New York - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

Глава NASA пытался объяснить президенту США сложность такой миссии, и что поспешность с ней ни к чему, но хозяин Белого дома "был явно разочарован"

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Весной 2017 года американский президент Дональд Трамп озадачил представителей NASA вопросом, смогут ли они за "любые деньги, которые понадобятся" отрядить на Марс пилотируемую миссию до конца его каденции "или хотя бы до конца второго срока". Об этом со ссылкой на книгу "Команда гадюк" бывшего спецпомощника главы Белого дома Клиффа Симмма пишет журнал New York.

Разговор якобы произошел в апреле 2017 года аккурат перед сеансом связи Трампа с астронавтом NASA Пегги Уитсон на борту Международной космической станции.

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В беседе представителей NASA с президентом в Белом доме речь зашла о Марсе. И.о. главы Управления Роберт Лайтфут-младший рассказал, что они планируют высадку человека на Красную планету "в 2030 годах".

"Но есть ли какой-нибудь способ сделать это до конца моего первого срока?" - цитирует Трампа автор книги.

После этого в помещении все "занервничали" из-за резкого вопроса президента, у которого с минуты на минуту должен был связаться с МКС.

Трамп не унимался, пишет Симмс: "А если бы я дал вам все деньги, которые потребуются? Что, если мы резко нарастим бюджет NASA, но сосредоточимся только на этом (Марсе), а не на том, что вы там еще делаете. Тогда получится?"

Кроме того, Трамп предложил, чтобы на Марс отправилась Уотсон.

В Белом доме оставили без ответа запрос на комментарий насчет такого "марсианского" случая, резюмировали в New York.

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Теги: nasa, дональд трамп, Марс, космос
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