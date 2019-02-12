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Сотрудник компании описал инженерную процедуру: "У нас говорят: испытывайте так, словно вы уже в полете, и летайте так, будто вы на испытаниях"

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Группа разработчиков пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing завершила серию испытаний несущих конструкций аппарата. Об этом сообщила пресс-служба компании, опубликовав небольшой ролик.

По словам тест-инженера Катальдо Маццолы, вся техника, которая используется при пилотируемых полетах, проходит более тщательные проверки, чем аппаратура для беспилотных грузовых миссий.

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"Это немного сложновато, так как у нас здесь нет космических условий, но мы пытаемся симулировать их как можно лучше", — рассказал он, добавив, что у тест-группы довольно агрессивный график по "Старлайнеру".

Еще один прошлый тест:

В 2014 году "Боинг" получил контракт от NASA на сумму $4,2 млрд на пилотируемые полеты на МКС, а SpaceX досталась аналогичная договоренность с цифрой $2,6 млрд.

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Так будет выглядеть CST-100 Starliner в космосе (нажмите, чтобы увеличить):

Иллюстрация: пресс-служба Boeing Space

CST-100 Starliner - американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль компании Boeing стартовой массой 13 т, габаритами 5 х 4,6 м и полезным объемом 11 кубометров.

Вместе с Crew Dragon от компании SpaceX этот корабль призван заменить российский "Прогресс" при доставке астронавтов NASA на борт Международной космической станции и, возможно, будущего орбитального комплекса Bigelow. Сможет перевозить до 7 человек.

Беспилотный тест-полет намечен на весну, с экипажем - на конец лета. Запуск – на ракете Atlas 5 со стартовой площадки SLC-41 на мысе Канаверал.

Видео: Ars Technica (анимация), SpaceFlight Insider (прошлый тест) и Boeing Space

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Теги: космос, видео, boeing, испытание, космический корабль, starliner
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