На МКС сломался туалет, экипаж спас космический сантехник: видео

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Сотрудник Канадского космического агентства Давид Сен-Жак вынужден был на время перепрофилироваться, чтобы отремонтировать проблемный WC на орбите

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На Международной космической станции случилось небольшое ЧП: частичная поломка туалетного оборудования. Поскольку члены экипажа являются специалистами по различной технике, такие инциденты они решат своими силами, иногда с привлечением экспертной помощи по связи с Землей.

Не стал исключением и этот случай: в роли космического сантехника себя испробовал канадский астронавт Давид Сен-Жак.

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Американка Энн Макклейн от NASA запечатлела его на видео в тот момент, когда он возился с "канализационным" оборудованием.

"Зовите на помощь Землю", — попросил он, но ему ответили, что он "профессионал", и справится своими силами.

"Туалет будет готов в течение часа", — пообещал Сен-Жак коллегам.

Сейчас на орбитальной станции находятся трое: Макклейн, Сен-Жак и Олег Кононенко (РФ). В начале весны к ним присоединятся Ник Хейг и Кристина Хэммок-Кох (оба США), а также Алексей Овчинин (РФ). Все они сформируют экспедицию МКС-59.

Читайте также: Земля потеряла связь с "Евой" и "Уолл-и" далеко за Марсом — NASA

Видео: CSA/NASA

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Теги: ремонт, космос, видео, канада, мкс, туалет, Давид Сен-Жак, сантехник
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