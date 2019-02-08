На МКС сломался туалет, экипаж спас космический сантехник: видео

На Международной космической станции случилось небольшое ЧП: частичная поломка туалетного оборудования. Поскольку члены экипажа являются специалистами по различной технике, такие инциденты они решат своими силами, иногда с привлечением экспертной помощи по связи с Землей.

Не стал исключением и этот случай: в роли космического сантехника себя испробовал канадский астронавт Давид Сен-Жак.

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Американка Энн Макклейн от NASA запечатлела его на видео в тот момент, когда он возился с "канализационным" оборудованием.

"Зовите на помощь Землю", — попросил он, но ему ответили, что он "профессионал", и справится своими силами.

"Туалет будет готов в течение часа", — пообещал Сен-Жак коллегам.

Сейчас на орбитальной станции находятся трое: Макклейн, Сен-Жак и Олег Кононенко (РФ). В начале весны к ним присоединятся Ник Хейг и Кристина Хэммок-Кох (оба США), а также Алексей Овчинин (РФ). Все они сформируют экспедицию МКС-59.

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Видео: CSA/NASA