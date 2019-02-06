Земля потеряла связь с "Евой" и "Уолл-и" далеко за Марсом — NASA

Фото: пресс-служба NASA

Наземные антенны потеряли связь с парой наноспутников, которые были запущены в сторону Марса в рамках миссии InSight/MarCO. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрокосмического управления США.

"Далеко за Марсом MarCO замолчали, но они могут вдохновить будущие миссии NASA. Целью этого исследования было расширить возможности мини-технологий и выяснить, где ее нынешние пределы", — пишут в ведомстве.

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Как полагают инженеры, маломощные принимающие/передающие устройства на кубсатах "Ева" и "Уолл-и" достигли своего лимита на таком огромном расстоянии, и коммуникация между ними и Землей больше невозможна.

В последний раз сигнал от "Уолл-и" получили 29 декабря, от "Евы" — 4 января. Первый сейчас в более чем 1,6 млн км за Марсом, второй — еще дальше (3,2 млн км за Красной планетой).

Полученные данные по проекту MarCO могут показать, будут ли такие наноспутники эффективными "черными ящиками" для будущих миссий NASA. Все подробности о проекте - по ссылке.

5 мая 2018 года ракета Atlas V запустила в направлении Марса посадочный аппарат InSight, который 26 ноября добрался до поверхности планеты. Когда зонд падал на Марс, кубсаты получали его телеметрию и передавали ее на Землю.

Следующие кубсат-миссии NASA — к Луне (Lunar Flashlight), Венере (CUVE) и астероидам (SmallSat).

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