Европа строит космодром и уникальную биометан-ракету Prime: фото

Космический стартап Orbex из Британии показал прототип второй ступени ракеты-носителя сверхлегкого класса Prime, которую они создают для вывода на орбиту Земли коммерческих мини-спутников, студенческих/научных кубсатов и прочего суммарным весом до 165 кг. Об этом частная компания объявила у себя на сайте.

Концепт изготовлен из углеволоконно-алюминиевых композитов, что, по расчетам разработчиков, позволит снизить стартовую массу ракеты почти на треть по сравнению с аналогами.

Реклама

Это также на 20% повысит КПД ракеты: спутники она сможет выводить на высоту до 1250 км, чтобы те закреплялись в итоге на солнечно-синхронный или полярной орбите.

Смотрите также: DARPA испытает революционную технологию связи в космосе

Аналогичная частная компания на рынке - американская Rocket Lab с ракетой Electron.

Нажмите, чтобы увеличить (иллюстрация - Orbex):

Стартап делает PR на том, что рекламирует "крупнейший в мире" двигатель для космической ракеты, который создан с помощью 3D-печати.

Инженеры компании говорят, что благодаря такому способу они избежали получения "слабого места" других ракет - сварных швов в двигательном узле.

Смотрите также: Сожгли 120 т: Европа испытала новый ракетный ускоритель - видео

Проведено уже около 50 огневых испытаний двигателя.

Нажмите, чтобы увеличить (фото - Orbex):

Топливо для ракеты - биопропан. Уже давно существует относительно дешевый способ получения биометана для заправки автомобилей. До недавнего времени считалось, что бактерий, которые выделяют биопропан, не существует. И все же недавно ученые научили кишечную палочку Escherichia coli помогать с этим процессом.

Читайте также: SpaceX идет на рекорд с новым стартом тяжелой ракеты Falcon Heavy

От государственных и частных источников стартап получил около £30 млн, а недавно заключил контракт с Еврокомиссией на финансирование по программе Горизонт-2020.

В компании есть специалисты, имеющие опыт работы в NASA, ESA и других космических организациях.

Видео: Вritish Defence News