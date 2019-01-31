SpaceX идет на рекорд с новым стартом тяжелой ракеты Falcon Heavy

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У миллиардера Илона Маска намереваются, наконец, снова запустить в космос тяжелую ракету. Произойдет это, по данным инсайдеров, не ранее марта.

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Второй запуск американской ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy состоится не ранее, чем 7 марта. Об этом со ссылкой на анализ заявок в Федеральную комиссию по связи США и Федеральное управление гражданской авиации США пишет Teslarati - сайт новостей о SpaceX и Tesla.

По данным источника, временная приостановка шатдауна в США позволила компании Илона Маска оперативно получить несколько лицензий от FCC/FAA, среди которых — разрешение на следующую беспилотную миссию снабжения орбитальной станции (CRS-17) в марте и коммерческий запуск FH.

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На этот раз SpaceX также попытается мягко вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки рядом на суше, и центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Последнее, вероятно, будет осуществлено с рекордом: никогда ранее ступень не возвращали на дрон-баржу в 1000 км от берега (максимум было 700 км, и то с аварией — на зависшем над платформой ускорителе в последний момент закончился окислитель, и он упал на нее).

Автономная платформа OCISLY (фото — SpaceX):

Все три ускорителя компания надеется использовать снова для третьего полета FH, который называется пока Space Test Program-2 и оптимистично запланирован на апрель. Вероятно, будут какие-то отсрочки. В рамках третьего запуска ракета выведет спутники Пентагона и еще несколько других.

Второй запуск FH состоится на стартовой площадке LC-39A на базе ВВС США во Флориде, мыл Канаверал.

На этот раз скорость полета центрального ускорителя в момент его отсоединения от второй ступени может достичь 3,5 км/с, что также рекордный показатель не только для FH, но и Falcon 9. Чтобы не "поджарить" ступень при спуске на такой скорости, вероятно, будет выполнен ряд тормозных маневров до ее входа в плотные слои атмосферы.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — SpaceX):

В рамках этой миссии на орбиту будет выведен шеститонный (сухая масса — 3520 кг) телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии, собранный в Денвере американской компанией Lockheed Martin.

Этот аппарат и еще один — Hellas Sat 4/SaudiGeoSat-1 — созданы в рамках программы Arabsat-6G.

Arabsat-6A базируется на модернизированной шине A2100 и будет использовать новую технологию для зарядки солнечных панелей. Его повесят на геостационарной орбите над 30,5 меридианом восточной долготы, откуда он около 15 лет будет обеспечивать пользователей на Ближнем Востоке, в Африке и Европе телесигналом, интернетом и мобильной связью.

Arabsat-6A в сборочном цехе (фото — Lockheed Martin):

6 февраля 2018 года при дебютном запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась о воду на скорости около 480 км/ч.

LIGA.net отслеживала запуск Falcon Heavy, рассказав, как он прошел и что значит для человечества.

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Теги: Илон Маск, Falcon Heavy, spacex, космос, запуск, ракета, Arabsat-6A, CRS-17
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