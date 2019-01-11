Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: трансляция

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Сегодня, если все пойдет по плану, будет завершен двухлетний процесс создания нового созвездия коммуникационных спутников Iridium

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Сегодня, 11 января в 17:31 по Киеву, американская частная космическая компания SpaceX попытается произвести первый в 2019 году запуск ракеты Falcon 9 с десятком спутников Iridium NEXT на борту.

Если не наступит форсмажор, что не редкость при запусках, зажигание состоится на берегу Тихого океана в 200 км на северо-запад от Лос-Анджелеса точно в 17:31 (это 07:31 утра по местному времени) на стартовой площадке SLC-4E авиабазы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

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Маршевую ступень ракеты B1049.2 для этого запуска, который носит название Iridium-8, уже использовали 10 сентября для выведения на орбиту спутника Telstar 18 VANTAGE.

Вес груза, который выведет ракета на низкую полярную орбиту — примерно 9600 кг (масса каждого спутник — около 860 кг, их габариты в сложенном виде — 3,1×2,4×1,5 м).

После отработки ступень попытаются вернуть на автономную плавучую платформу Just Read The Instructions неподалеку от побережья в Тихом океане.

Нажмите, чтобы рассмотреть детали (фото — SpaceX):

Iridium NEXT - второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., призванное заменить ныне действующую спутниковую группировку. Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств. Общая стоимость проекта составляет $2,9 млрд.

Спутники собраны на платформе ELiTeBus в компании Thales Alenia Space.

Этот запуск выведет последние 10 аппаратов Iridium NEXT в космос и завершит создание созвездия. Предыдущие семь миссий, начиная с Iridium- 1 в январе 2017 года, доставили 65 спутников.

Рабочие орбиты Iridium NEXT — на высоте 780 км с наклонением 86,4° и периодом обращения около 100 минут, в шести орбитальных плоскостях по 11 аппаратов в каждой. Старые спутники будут сводить с орбиты со сгоранием их в атмосфере. 66 спутников будут активными, а еще 9 - запасными.

Вся миссия — от зажигания до открыковки всех спутников от разгонного блока — займет примерно 72 минуты. Посекундный таймлайн старта доступен здесь в PDF-формате.

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Эта модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее с 2019 года вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими модификациями использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

Эмблема миссии:

Это первый запуск SpaceX в нынешнем году. Последний запуск в 2018-м состоялся 23 декабря.

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, запуск, ракета, трансляция, iridium 8
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