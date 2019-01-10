В Москве заподозрили, что SpaceX — убийца российских конкурентов

Илон Маск (фото — EPA)

Частная космическая компания SpaceX — это во многом дело NASA, а за ее главой Илоном Маском стоит государство, которое намерено "убить европейских и российских конкурентов". Такую гипотезу сформулировал для прокремлевского издания РБК руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Нам приводят пример компании SpaсeX как очень удачную альтернативу в виде коммерческой компании. Мы утверждаем обратное. Основу инженерного состава SpaсeX составляют люди, которые были делегированы из NASA. Работают они на проверенных технических решениях... Конечно, за Маском стоит государство. Я не понимаю, почему это никому не очевидно", — говорит он.

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Рогозин подозревает, что SpaсeX — это проект Вашингтона для того, чтобы "немножко дисциплинировать" тяжеловесов-госпоставщиков вроде Lockheed Martin или Boeing.

"Все военные контракты, которые он (Маск, - ред.) получает по линии Пентагона, стоят в два раза дороже, чем то, что он предлагает на рынке. То есть на рынок он выходит по себестоимости, а иногда даже падает ниже себестоимости. Понятно, для чего — чтобы убить европейских и российских конкурентов", - сказал чиновник РФ.

Глава Роскосмоса посетовал, что корпорация получает от Минобороны РФ только 3–4% прибыли по контрактам и не может опираться на такое финансирование, тогда как Маск от Пентагона получает "очень маржинальные проекты".

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