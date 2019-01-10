Рогозин собрался возить космических туристов "путями Гагарина"

Ракета Союз-ФГ с кораблем Союз МС-11 (фото - Роскосмос)

После 2020 года Роскосмос планирует организовать туристические полеты на ракетах "Союз", чтобы зарабатывать на этом "сотни миллионов долларов в год". Такую идею озвучил прокремлескому российскому изданию РБК глава корпорации Дмитрий Рогозин.

При этом он подчеркнул, что космотуризм необязательно будет связан с Международной космической станцией.

Реклама

"Скажем, орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина - хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью", - заявил Рогозин.

Кроме того, по словам чиновника РФ, NASA якобы сделало заявку на то, чтобы продолжить возить своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз".

"Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными", - сказал Рогозин.