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10.01.2019, 08:19

Рогозин собрался возить космических туристов "путями Гагарина"

Рогозин собрался возить космических туристов "путями Гагарина" - Фото
Ракета Союз-ФГ с кораблем Союз МС-11 (фото - Роскосмос)

В Роскосмосе решили, что составят конкуренцию Джеффу Безосу, Ричарду Брэнсону и Илону Маску, которые вскоре намерены запустить отрасль космотуризма

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После 2020 года Роскосмос планирует организовать туристические полеты на ракетах "Союз", чтобы зарабатывать на этом "сотни миллионов долларов в год". Такую идею озвучил прокремлескому российскому изданию РБК глава корпорации Дмитрий Рогозин.

При этом он подчеркнул, что космотуризм необязательно будет связан с Международной космической станцией.

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"Скажем, орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина - хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью", - заявил Рогозин.

Кроме того, по словам чиновника РФ, NASA якобы сделало заявку на то, чтобы продолжить возить своих астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз".

"Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными", - сказал Рогозин.

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Теги: Союз-2.1а, туризм, космос, ракета, роскосмос, дмитрий рогозин
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