Сожгли 120 т: Европа испытала новый ракетный ускоритель - видео

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"Никаких аномалий не замечено, производительность оправдала ожидания", - отметили инженеры после теста P120C

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28 января на испытательном стенде космодрома Куру во Французской Гвиане провели успешный горячий тест твердотопливного ускорителя P120C, который будет использоваться в новых европейских ракетах Ariane 6 и Vega-С. Об этом сообщила пресс-служба Европейского космического агентства.

На этот раз испытание прототипа ускорителя (13,5 м в длину и 3,4 м в диаметре) было проведено в конфигурации для Vega-C - с полной загрузкой 120 тоннами топлива.

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Прожиг двигателя, в котором используется токсичное топливо полибутадиен с концевыми гидроксильными группами, длился 135 секунд: ровно столько, сколько длится первая фаза полета ракеты. Во время статичного теста достигнута тяга в 4650 кН.

Постер, где запечатлен момент прожига, можно скачать здесь.

Процесс разработки и сборки:

Р120C заменит нынешний ускоритель P80 первой ступени Vega-C. Кожух двигателя создан из монолитного куска углеродного композита.

Если все пойдет успешно, компания Europropulsion (совместное предприятие французов Safran и итальянцев Avio) собирается выпускать до 35 ускорителей P120C в год.

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Следующие испытания - уже в конфигурации для Ariane 6 - назначены на лето. Эту ракету можно будет оборудовать двумя или четырьмя бустерами P120C.

Пилотный тест в июле 2018 года:

Видео: CNES, АrianeGroup

Дебютный полет Vega-C запланирован на 2019 год, Ariane 6 - на следующий.

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Теги: космос, esa, ракета, испытание, ступень, тест, arianespace, ArianeGroup, CNES, Ariane 6, Vega C
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