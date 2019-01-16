Готовится к тесту крупнейшая часть сверхтяжелой ракеты NASA: фото

Иллюстрация: NASA

14 января в Центре космических полетов NASA им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, на тестовом стенде установили крупнейшую часть конструкции будущей американской ракеты SLS, предназначенной для выведения грузов в дальний космос. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Это резервуар для топлива - жидкого водорода при температуре минус 253 градуса по Цельсию. Его объем - более 2 тысяч кубометров.

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Бак входит в состав маршевой ступени, габариты которой - около 65 м в высоту и почти 8,5 м в диаметре. Также в ступень будет инкорпорирован резервуар с окислителем для топлива - жидким кислородом.

На стенде десятки гидравлических тяг будут подвергать бак механическим воздействиям (сжатие, растяжение, сдвиг), аналогичным тем, которые ему придется выдержать во время взлета и полета.

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Фото: Tyler Martin / NASA