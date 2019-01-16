Готовится к тесту крупнейшая часть сверхтяжелой ракеты NASA: фото

14 января в Центре космических полетов NASA им. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, на тестовом стенде установили крупнейшую часть конструкции будущей американской ракеты SLS, предназначенной для выведения грузов в дальний космос. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.
Это резервуар для топлива - жидкого водорода при температуре минус 253 градуса по Цельсию. Его объем - более 2 тысяч кубометров.
Бак входит в состав маршевой ступени, габариты которой - около 65 м в высоту и почти 8,5 м в диаметре. Также в ступень будет инкорпорирован резервуар с окислителем для топлива - жидким кислородом.
На стенде десятки гидравлических тяг будут подвергать бак механическим воздействиям (сжатие, растяжение, сдвиг), аналогичным тем, которые ему придется выдержать во время взлета и полета.
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Фото: Tyler Martin / NASA
Сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System) в США конструируют для межпланетных перемещений.
На центральном ускорителе будут работать четыре маршевых двигателя RS-25D/E. Предыдущая версия RS-25 использовалась в программе Спейс-Шаттл. Работая синхронно, двигатели обеспечат комбинированную тягу в более 900 тысяч тонн. Кроме того, два боковых ускорителя добавят еще более 2,7 млн тонн тяги.
Это будет самая мощная из действующих ракет. Ближайшие аналоги SLS - американская ракета Сатурн-5, используемая в программе Аполло, а также советские Н-1 (все пуски неудачные) и Энергия.
31 октября 2018 года в центре NASA им. Стенниса в штате Миссисипи провели полный 500-секундный тест RS-25, проверив работу полетного контроллера этого узла.
Беспилотный полет с помощью ракеты-носителя SLS с облетом Луны планировали на конец 2018 года, но из-за неполадок и финансовых трудностей NASA отложило запуск минимум до 2019-го.
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