Ракета Starship на тест-площадке в Техасе: видео с дрона и фото

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Компания SpaceX вплотную приблизилась к первым испытательным полетам (от нескольких метров в высоту до километра и выше) тестовой версии Starship

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Американский фотолюбитель Остин Барнард побывал около тест-центра частной космической компании SpaceX Илона Маска в Бока-Чика, штат Техас, где снял на селфи-дрон DJI Spark ролик с новой ракетой Starship в "главной роли".

Соответствующее видео он выложил у себя в Instagram, как и несколько фотографий процесса сборки огромной ракеты.

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Это испытательный вариант Starship, который называется Starship Hopper. На нем инженеры отработают технологии взлета, посадки, удержания равновесия и прочее - все в рамках суборбитальных тестов VTOL.

Орбитальная версия Starship будет выше представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией. По ссылке — сравнение различных ракет проекта.

В ноябре 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В лучшем случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Смотрите также: Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: видео

Видео и фото: Austin Champion Barnard

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Теги: spacex, космос, видео, ракета, starship, starship hopper
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