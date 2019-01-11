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11.01.2019, 08:09

Маск показал собранную ракету Starship: реальное фото из Техаса

Маск показал собранную ракету Starship: реальное фото из Техаса - Фото
Иллюстрация: SpaceX

Эта версия ракеты, которая выглядит в стиле "ретро", будет использована для суборбитальных тестов и сбора полетной информации

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Появилось четкое фото нового космического корабля Starship от SpaceX, который американская частная компания Илона Маска будет использовать для тест-запусков и сбора телеметрии. Соответствующий снимок глава компании показал 11 января у себя в Twitter.

"На стартовой площадке SpaceX в Техасе только что была закончена сборка тестовой ракеты Starship. Это настоящее фото, а не иллюстрация", - написал он.

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По словам Маска, этот вариант ракеты, который называется Starship Hopper (по аналогии с Grasshopper — тест-ракетой, на которой SpaceX отрабатывала технологии Falcon 9), будет использован для суборбитальных тестов типа VTOL — "вертикально взлетел и сел".

И, наконец:

Орбитальная версия Starship будет выше представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.

А вот сравнение различных ракет проекта от иллюстратора Kimi Talvitie:

Испытательные полеты пройдут на площадке компании в Бока-Чика, штат Техас, — там, где Starship Hopper и был собран. По словам Маска, пробный тест-запуск "Стархоппера" может произойти в ближайшие недели.

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19 ноября 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы.

В лучшем случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Так будет выглядеть полет Starship на ступени Super Heavy:

Тест-полеты Grasshopper:

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Фото и видео: twitter.com/elonmusk, twitter.com/JaneidyEve

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Теги: Илон Макс, spacex, космос, ракета, starship, starship hopper
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