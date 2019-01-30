В российской ракете снова нашли дыру: Роскосмос все отрицает

Упакованный "Фрегат" (фото - пресс-служба Роскосмоса)

В разгонном блоке Фрегат российской ракеты, которая 19 февраля должна по контракту с британской компанией OneWeb вывести на орбиту первую партию интернет-спутников, обнаружена дыра. Ее там быть не должно, пишет со ссылкой на источники в отрасли российский пропагандистский ресурс ТАСС.

"В одном из трубопроводов блока действительно обнаружено микроотверстие, которое появилось, по всей видимости, вследствие длительной транспортировки "разгонника" на космодром во французской Гвиане", - сказал инсайдер.

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Специалисты на космодроме Куру в Южной Америке уже работают над устранением выявленного дефекта, уточнил он, добавив, что из-за внештатной ситуации запуск могут отложить на март.

30 августа 2018 года на орбите “протек” российский корабль Союз МС-09: в РФ заподозрили, что повреждение было умышленным и косвенно обвинили американцев. Выяснилось, что астронавты США не могли продырявить Союз: на МКС нет настолько длинного сверла.

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OneWeb намерены сформировать созвездие примерно из 700 спутников для обеспечения интернетом пользователей по всему миру. Среди инвесторов - Airbus, Virgin, Bharti, EchoStar, Intelsat, Qualcomm, Coca-Cola и другие, производитель аппаратов - Airbus. Подробнее о проекте OneWeb можно почитать здесь (на англ.). Против работы этой сети на территории России ранее выступила ФСБ: увидели "угрозу нацбезопасности".

В рамках этого проекта по контракту от 2015 года РФ должна произвести 21 запуск с десятками спутников на каждом Союзе. Часть спутников также выведет ракета New Glenn американской компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

SpaceX Илона Маска работает над аналогичным проектом Starlink, целью которого является запуск тысяч низкоорбитальных спутников, которые обеспечат высокоскоростной доступ к интернету людям по всему миру.

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