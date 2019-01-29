Взрыв в прямом эфире: 33 года катастрофе "Челленджера" — видео

Вчера вечером, 28 января, было ровно 33 года, как мировую космонавтику потрясла трагедия американского шаттла Challenger: в аварии ракеты-носителя с челноком погибли все семь членов экипажа — астронавты NASA.

28 января 1986 года ракета и челнок миссии STS-51L взорвались на 73-й секунде полета. Произошло это в 11:39 утра по местному времени (в Киеве было 18:39 вечера) недалеко от стартовой площадки 39-B Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида.

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Фатальный инцидент близ побережья мыса Канаверал над Атлантическим океаном показал, с каким риском связаны космические полеты. И хотя общественность привыкла к "однообразным" запускам ракет, авария может произойти на любом из этапов полета.

Перед взлетом (фото — NASA):

Официальные выводы расследования причин катастрофы гласят, что взрыв вызвало повреждение уплотнительного кольца правого бокового ускорителя при старте. Из-за него разорвался шов ускорителя, и раскаленные газы под высоким давлением прожгли топливный бак, что привело к взрыву внешнего топливного бака.

Весь запас жидкого водорода и жидкого кислорода воспламенился, образовав гигантскую огненную вспышку.

Реакция на трагедию полетных директоров и специалистов NASA:

Из-за повреждений и ассимметричных аэродинамических нагрузок челнок развалился на части, что в прямом эфире наблюдали миллионы американцев и зрителей по всему миру.

Взрыв и то, как обломки падают в Атлантический океан, видели невооруженным глазом и родные погибших астронавтов.

Полная запись взлета и катастрофы с кадрами родных погибших астронавтов и их эмоций:

В результате расследования стало известно, что некоторые члены экипажа могли выжить при жутких перегрузках во время взрыва и при той температуре/давлении, однако частично из-за того, что на шаттле не было системы аварийного спасения, люди не пережили столкновения отсека пилотов с водой.

Список погибших астронавтов:

Фрэнсис Скоби (командир)

Майкл Смит (пилот)

Эллисон Онидзука (специалист полета)

Джудит Резник (специалист полета)

Роналд Макнейр (специалист полета)

Криста Маколифф (специалист по полезной нагрузке)

Грегори Джарвис (специалист по полезной нагрузке)

Обломки на дне океана:

Это был 25-й полет космических челноков и 10-я миссия шаттла "Челленджер".

За 31 год до того, 27 января 1967 года, произошла еще одна резонансная трагедия: экипаж миссии Apollo-1 — Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи — погиб при взрывном пожаре во время тренировки за месяц до старта ракеты. Этот эпизод увековечен в недавно вышедшем на киноэкраны голливудском эпике "Первый человек".

Экипаж "Челленджера" (нажмите, чтобы увеличить; фото — NASA):