Запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с тайным грузом США: стрим

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Высота ракеты, которая должна унести в космос тяжелый спутник Пентагона, — почти 25 этажей. В следующий раз такое зрелище нам покажут летом 2020 года.

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На сегодня, 19 января в 21:05 по киевскому времени, запланирована очередная попытка старта ракеты-носителя Delta IV Heavy американской компании United Launch Alliance, которая должна вывести на неизвестную орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Если позволит погода, техника и персонал, старт с площадки SLC-6 военной базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния состоится бы точно в 21:05 вечера. 

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В декабре старт откладывали несколько раз, в том числе на последних секундах отсчета.

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Непосредственно перед стартом в камеры маршевых двигателей для их охлаждения впрыскивается жидкий водород, который аккурат перед зажиганием вспыхивает. Лишь затем подается кислород и происходит наращивание тяги.

В момент, когда горит "неподкисленный" чистым O2 водород, а ракета еще не летит, со стороны кажется, будто бы произошла авария.

Так как это секретная миссия, стрим закончится вскоре после сообщения о том, что половинки композитного носового обтекатели "отстрелены". Никакого таймлайна после этого не приводится: все засекречено.

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Запуск состоится в Калифорнии по той причине, что аппараты NROL выводят на околополярные солнечно-синхронные орбиты. Если бы ракета стартовала из Флориды, ей пришлось бы лететь над материком, что опасно, либо совершать дополнительный (затратный и неудобный) маневр "собачья нога" для изменения наклонения орбиты.

Отсюда запускают космические аппараты с наклонениями орбит от 51° до 145°.

То, что Пентагон использует тяжелую версию Delta IV, говорит о массивном грузе под носовым обтекателем. Также возможно, что спутник планируют забросить на высокую орбиту, для чего нужно сжечь больше обычного топлива.

Скорее всего, верно первое утверждение, так как запуск из Калифорнии не слишком удобен для вывода зонда на геостационарную орбиту или орбиту "Молния".

Данные об этом аппарате и его задачах секретны. Однако путем нехитрого сбора крупиц информации энтузиасты в сети выяснили, что зонд, вероятно, пополнит плеяду спутников серии KH-11 (Crystal), которые делают фото земной поверхности высочайшего разрешения, либо заменит в ней какой-то из отработавших свое аппаратов.

Еще один слух в профильной среде намекает на то, что США могут запускать третий аппарат в секретной серии Misty — спутников со стелс-технологиями защиты, которые являются самыми дорогими в истории американской разведки.

Последний запуск спутника-разведчика США состоялся 1 марта 2017 года: на низкую опорную орбиту вывели Intruder 8.

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Delta IV Heavy — двухступенчатая одноразовая ракета компании Boeing, самая тяжелая в семействе "Дельта". Один ее запуск обходится налогоплательщикам в сумму до $400 млн. Обладает второй наибольшей выводимой полезной нагрузкой среди всех эксплуатируемых ракет в мире после Falcon Heavy от SpaceX.

Оцените габариты:

В модификации Delta IV Heavy используются два универсальных ракетных модуля CBC, которые закреплены по бокам центрального модуля 41-метровой маршевой ступени, диаметр которого 5,1 м. Боковые бустеры работают 242 секунды, после чего отсоединяются от центрального с помощью пироболтов и пружинных толкателей. Кроме того, в Delta IV Heavy — почти 14-метровая вторая ступень и удлиненный головной обтекатель длинной свыше 19 м.

Высота этой вариации ракеты-носителя составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке — до 733 тонн. Она несет почти 1,8 млн л жидкого водорода (топливо) и жидкого кислорода (окислитель). На первой ступени — двигатели RS-68А, на второй — RL-10B-2.

Эмблема миссии — когтистый орел. На догтэге аббревиатура JLC — инициалы военно-политического деятеля времен Гражданской войны Джошуа Л. Чемберлена:

Это первый запуск в 2019 году с использованием самой тяжелой ракеты серии: прошлый состоялся 12 августа 2018-го, когда в направлении ближайшей к нам звезды был отправлен Солнечный зонд Паркер. В следующий раз такое зрелище нам покажут не ранее середины 2020 года.

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Теги: пентагон, ULA, космос, запуск, ракета, трансляция, Delta IV Heavy, NROL-71
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