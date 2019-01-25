DARPA испытает революционную технологию связи в космосе

Фото: пресс-служба Rocket Lab

Частная американская компания Rocket Lab выведет в космос 150-килограммовый спутник DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) для испытания новой антенной технологии. О заключеннии контракта на фрахт ракеты Electron для этих задач сообщили как в Минобороны США, так и в самой компании Питера Бека.

Если ничего не сорвется — из-за шатдауна в США или по какой-то другой причине, старт состоится в конце зимы с частного мини-космодрома Rocket Lab на юге полуострова Махия в Новой Зеландии.



Задача миссии — провести космическую аттестацию новой мембранной отражательной антенны, призванной улучшить радиосвязь между Землей и небольшими космическими аппаратами.

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Миссию назвали R3D2 (Radio Frequency Risk Reduction Deployment Demonstration), что перекликается с именем дроида R2D2 из киновселенной "Звездных войн".

Мембрана сделана из тончайшего каптона (полиимидной пленки). Она плотно упакована в небольшой объем внутри спутника. После выведения его на низкую околоземную орбиту ее развернут до габаритов 2,25 м в диаметре.

Антенна разработана и создана компанией MMA Design, платформа спутника — Blue Canyon Technologies. За радиомодуль и программное обеспечение отвечает Trident Systems. Собран спутник корпорацией Northrop Grumman. Проектирование, разработка и запуск аппарата вместе займут всего 1,5 года.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — DARPA):

DARPA была создана в ответ на запуск СССР первого спутника в 1958 году с задачей сохранить военные технологии США передовыми. Это Управление отвечает за разработку новых технологий для использования в интересах армии США. Широкой общественности оно больше известно по роликам с различными роботами Boston Dynamics.

Ракета

Electron разработана для заброски в космос миниатюрных коммерческих спутников. Двухступенчатая ракета высотой 17 м и диаметром 1,2 м собрана частично из углеродных композитов и оборудована 10 двигателями Rutherford (9 на маршевой ступени, 1 — на второй).

Пустая ракета весит всего 1,2 тонны, а заправленная керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн. Может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на низкую опорную орбиту.



В компании заверяют, что нижняя цена запуска — $4,9 млн. В будущем Rocket Lab хотят выйти на один старт в неделю.

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