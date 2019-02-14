В США зажгли массивный двигатель для "марсианской" ракеты: видео

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Для того, чтобы зритель оценил масштаб испытаний, на переднем плане неподалеку от струи выхлопных газов был оставлен на парковке легковой автомобиль

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Вчера вечером по Киеву, 13 февраля, на испытательном стенде в космическом центре Аэрокосмического управления США им. Джона Стенниса на юге штата Миссисипи у границы с Луизианой был проведен очередной полный тест ракетного двигателя RS-25.

Это шестое "горячее" испытание RS-25 в серии, которая началась в прошлом августе.

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Такие узлы (каждый весом около 3,4 т и габаритами 4,2 х 2,4 м) будут использованы в будущих полетах сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую NASA конструирует для межпланетных перемещений, в частности для полета к Марсу.

Предыдущая версия RS-25 использовалась в программе спейс-шаттл.

Что представляет собой двигатель RS-25:

На каждой ракете SLS будет установлено четыре двигателя. Синхронно они дадут комбинированную тягу более 900 тысяч тонн-сил. Два боковых ускорителя добавят ракете еще более 2,7 млн тс тяги.

Это будет самая мощная из действующих ракет — по крайней мере, до того, как свои новые разработки не представят частники Blue Origin, SpaceХ или государства вроде Китая.

Ближайшие аналоги SLS - американская ракета Сатурн-5, используемая в программе Аполло, а также советские Н-1 (все пуски неудачные) и Энергия.

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Теги: SLS, космос, видео, ракета, испытание, двигатель, rs-25
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