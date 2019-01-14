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14.01.2019, 10:45

Dragon плюхнулся в Тихий океан: его выловили и везут в Калифорнию

Dragon плюхнулся в Тихий океан: его выловили и везут в Калифорнию - Фото
Dragon над планетой (фото - SpaceX)

Космический грузовик уже подняла на борт морского корабля команда SрaceX: вскоре Dragon с научными грузами прибудет в один из портов на востоке США

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После отстыковки от Международной космической станции и шести часов спуска с высоты около 400 км над Землей беспилотный грузовой корабль частной компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане.

Аппарат спустился на воду примерно в 07:15 утра по киевскому времени. В месте приводнения в это время была ночь.

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Этот тот самый Dragon, который в рамках миссии снабжения CRS-16 стартовал 5 декабря с мыса Канаверал в США на ракете Falcon 9. В то время как основная миссия была выполнена успешно - грузовик направился к МКС, SpaceX не удалось вернуть на сушу первую ступень ракеты. Впервые в истории компании ускоритель, который должен был приземлиться на площадку на космодроме, экстренно ушел в сторону океана и сел рядом с берегом на мелководье.

"Дракон"  привез на МКС материалы и оборудование для сотен экспериментов/исследований, а также различные вещи - от пищи до одежды.

На данный момент Dragon является единственным грузовиком, который можно использовать многократно. Остальные забивают на МКС мусором: после отстыковки они сгорают в атмосфере, а обломки топят в океане.

Следующая полетная миссия SpaceX на МКС будет первой беспилотной с использованием "человеческой" версии корабля - Crew Dragon. Если шатдаун в США не затянется, она состоится в феврале.

Смотрите также: Посадка аварийного ускорителя ракеты SpaceX на воду: новое видео

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Теги: приводнение, spacex, космос, Dragon, космический корабль
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