SpaceX запускает на Луну космический аппарат Израиля: трансляция

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Израильская некоммерческая организация SpaceIL собирается запустить самый маленький и легкий космический аппарат в истории, который сядет на Луну

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Если ничего не помешает миссии, 22 февраля в 03:45 ночи по киевскому времени в космос будет выведен первый лунный посадочный модуль Израиля под названием Beresheet ("В начале").

Аппарат компании SpaceIL весом 585 кг выведут на орбиту с апогеем 60 тысяч километров, с которой он за счет своей двигательной установки выйдет на траекторию к Луне.

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Стоимость проекта — всего $95 млн. В случае успеха миссии Израиль станет четвертой страной, которая совершила посадку на Луне: вслед за США, бывшим СССР и Китаем. Beresheet будет первым частным космическим аппаратом землян на естественном спутнике нашей планеты.

Лунный модуль по форме напоминает стол примерно 1,5 м в высоту и 2 м в ширину. Когда примерно через два месяца он достигнет пункта назначения, его масса уменьшится до 185 кг: все остальное - это топливо. Перед посадкой зонд сделает два витка вокруг Луны.

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Фото: teslarati.com

Beresheet начинался как часть конкурса Google Lunar XPrize, организаторы которого в 2010 году предложили $30 млн призовых за лучший (и бюджетный) лунный проект. Несмотря на то, что конкурс так ничем и не завершился, SpaceIL приняла решение продолжить разработку своей миссии с привлечением капитала частных инвесторов. Первоначальный бюджет проекта был в пределах $10 млн, однако за восемь лет он вырос почти в 10 раз.

Одним из основных условий получения приза от GLXP было перемещение аппарата по поверхности Луны. Создатели Beresheet решили задачу просто: вместо конструирования лунохода они оснастили модуль двигателями, которые используют для одиночного "прыжка" примерно на 500 м.

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Аппарат собираются опустить на равнине моря Ясности на видимой стороне Луны где-то между посадочными площадками миссий NASA Apollo-15 и Apollo-17 (ближе к последней).

Приборы Beresheet будут измерять магнитное поле (там находится одна из лунных магнитных аномалий), а данными, в том числе высококачественным снимками и видео, Иерусалим поделится с NASA.

На долгую работу Beresheet не рассчитан: он "проживет" не дольше трех суток, после чего перегреется под лучами Солнца и выйдет из строя.

Основной груз этого запуска SpaceX — индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6 Nusantara Satu, который забросят на геостационарную орбиту. До места назначения аппарат весом 4735 кг доберется при помощи как обычных химических, так и ионных двигателей.

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По данным СМИ, в этой точке от основного спутника PSN-6 отделится (или отделятся) некий дополнительный груз, предназначение которого неясно.

Спутник PSN-6 собран в Калифорнии местной компанией SSL (бывшая Space Systems/Loral) по заказу индонезийского оператора PT Pasifik Satelit Nusantara. Он зависнет над 146-м меридианом восточной долготы и 15 лет будет обеспечивать сигналом Юго-Восточную Азию.

Помимо этого, ракета выведет в космос 60-килограммовый военный спутник по программе ВВС США Space Situational Awareness под невзрачным названием S5. Его предназначение - обнаруживать и обновлять координаты любых объектов в районе ГСО. Собран он компанией Blue Canyon Technologies.

Частная аэрокосмическая компания Spaceflight Industries из Сиэттла занимается пакетным выводом небольших спутников с использованием распределяющих аппаратов по орбитам "буксира" (разгонного блока). Это ее первая миссия за пределы низкой околоземной орбиты.

В начале декабря 2018 года Spaceflight вместе со SpaceХ совершила рекордный одномоментный запуск большого количества спутников с территории США: 64 аппарата.

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Эта модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

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Маршевую ступень собираются мягко вернуть на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Дрон-платформа способна выдерживать заданную позицию с погрешностью до 3 м даже во время шторма.

Выглядеть посадка на баржу будет примерно так:

Фото: SpaceX

Напомним, если не помешает погода, состояние техники и другие обстоятельства, зажигание произойдет точно в 03:45 ночи по Киеву на стартовой площадке SLC-40 Космического центра им. Кеннеди на авиабазе ВВС США в штате Флорида.

Это всего второй запуск SpaceX в текущем году, и 12-й — финальной версии ракеты Falcon 9 Block 5.

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, Луна, космос, видео, запуск, ракета, трансляция, посадочный модуль, Spaceflight, PSN-6, Nusantara Satu, Beresheet, SpaceIL
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