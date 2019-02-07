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07.02.2019, 10:11

NASA засекло китайский аппарат на обратной стороне Луны: фото

NASA засекло китайский аппарат на обратной стороне Луны: фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA

С расстояния больше трехсот километров лунный модуль КНР выглядит на фото мизерной светлой пылинкой

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Американская автоматическая станция Lunar Reconnaissance Orbiter, которая вращается на орбите Луны, сделала с расстояния 330 км фото кратера Карман на обратной стороне спутника Земли, где специалисты NASA сумели разглядеть китайский посадочный модуль "Чанъэ-4".

При таком разрешении платформа "Чанъэ-4" выглядит, как светлая пылинка в пару пикселей.

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Луноход "Юйту-2" на фото не различим — слишком мелкий для таких расстояний.

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Фотография, на которой видно западную часть вала кратера (высотой 3 км) и его дно, сделана 30 января.

Ниже справа от "Чанъэ-4" четко видно ударный кратер 440 м в диаметре.

7 декабря 2018 года ракета-носитель "Чанчжэн-3B" унесла аппарат к Луне. 1200-килограммовый модуль впервые в истории успешно приземлился на обратную сторону Луны и показал ее фото, а затем и видео.

После посадки 3 января аппарат 10 земных суток фотографировал поверхность Луны, вырастил ростки хлопчатника (которые потом замерзли) и выпустил луноход. 14 января этот регион спутника Земли накрыла ночь с температурой около —190 градусов по Цельсию: модуль и ровер были переведены в standby-режим. "Очнулся" неподвижный аппарат вместе с ровером в конце января.

"Чанъэ-4" - продолжение программы "Чанъэ-3", в ходе которой пять лет назад на Луну доставили луноход "Юйту". Ровер третьей миссии вскоре после выезда "в поля" заглох и работал только в неподвижном режиме. Он стал первым за последние 40 лет луноходом: до него был советский "Луноход-2", который проработал на поверхности Луны четыре месяца в январе 1973 года.

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Теги: nasa, Китай, Луна, космос, чанъэ-4, луноход, посадочный модуль, Юйту-2, LRO
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