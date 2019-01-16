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16.01.2019, 14:19

На обратной стороне Луны наступила ночь: росток хлопчатника погиб

На обратной стороне Луны наступила ночь: росток хлопчатника погиб - Фото
Фото: CNSA / Chongqing University

Выращенное в контейнере китайского посадочного модуля Чанъэ-4 растение прожило всего девять суток

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Небольшой росток хлопчатника, выращенный в контейнере посадочного модуля Chang’e-4 на обратной стороне Луныы, замерз и погиб спустя девять земных суток после появления. Об этом пишет ресурс CNet.

Причина инцидента проста: на территории, где находится аппарат, наступила лунная ночь с температурой на поверхности около -150 градусов по Цельсию. Системы модуля не могут поддерживать достаточную для жизнедеятельности в таких условиях температуру (и не спроектированы для этого).

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О ростке хлопчатника в Китае сообщили вчера рано утром по киевскому времени. В тот же день, только ближе к ночи, китайские СМИ сообщили, что растение замерзло.

Команда Чунцинского университета разработала закрытую биосферную среду обитания с семенами, яйцами плодовой мухи и дрожжами, которые, как надеялись ученые, создадут мини-экосистему. Семя хлопчатника, однако, было единственным, которое начало проявлять "признаки жизни", пишет источник. Семена картофеля и масличных культур не дали всходов.

Китайский модуль Chang’e-4 впервые в истории успешно приземлился на обратную сторону Луны и показал ее фото, а затем и видео. Некоторые люди считают, что на "обратной стороне Луны" царит постоянная ночь. Это не так: просто этот участок поверхности спутника Земли не находится в прямой видимости с планеты.

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Теги: Луна, космос, КНР, ровер, хлопчатник
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