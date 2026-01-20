Трамп о завершении войны РФ против Украины: Когда Киев готов, то Москва – нет, и наоборот
Украина и Россия не демонстрируют одномоментную готовность к достижению мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на конференции, посвященной году на посту лидера Штатов.
Он сказал, что по-прежнему пытается наладить отношения между Россией и Украиной.
"И когда Россия готова, Украина – нет. Когда Украина готова, Россия – нет. Но они теряют в среднем 25 000 человек в месяц", – заявил Трамп.
Он также сказал, что нынешняя алминистрация сделала якобы гораздо больше, чем любая другая в вопроск военных действий и прекращения войн. По словам президента США, "никто ничего подобного раньше не видел".
Он принес на брифинг "книгу" о своих достижениях за год президентсва под названием "Возвращение президента Трампа знаменует новую эру успеха и процветания" и пообещал ее зачитать присутствующим. В документе якобы преведены 365 побед.
- 19 января Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне РФ против Украины, а не на Гренландии.
- В в письме премьеру Норвегии заявил, что больше не чувствует обязанности думать лишь о мире, так как ему не была присуждена Нобелевская премия мира.
